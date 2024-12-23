Ніколь Кідман помітили на рідкісній прогулянці з чоловіком та донькою (фото)

Ніколь Кідман та Кіт Урбан одружені з 2006 року. Вони стали батьками двох доньок — Фейт та Сандей.

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Австралійсько-американська акторка Ніколь Кідман виглядала елегантно, відвідуючи церкву зі своїм чоловіком Кітом Урбаном та їхньою донькою Фейт у Сіднеї. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Тома Круза одяглася в білу сукню, коли вона з рідними залишала службу, яка проходила в тій самій церкві, де Ніколь прощалася зі своєю матір'ю Джанель за два місяці до цього.

Зірка екрану доповнила свій ансамбль парою бежевих балеток і несла світлу сумку. Також Ніколь була в темних сонцезахисних окулярах і зав’язала свої довгі пасма.

Тим часом чоловік акторки Кіт Урбан зʼявився в темно-синій сорочці та чорних штанах. Музикант доповнив вбрання парою кросівок та темними окулярами.

До подружжя також приєдналася їхня 13-річна донька. Фейт була в легкій літній сукні з квітковим принтом, на бретельках і рюшами.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан

Ніколь Кідман прилетіла в Австралію, щоб возз’єднатися зі своєю великою родиною на перше Різдво після смерті її матері Джанель.

Для акторки є традицією повертатися до Австралії на Різдво, і вони з Кітом Урбаном часто влаштовують святкування Нового року у своїх апартаментах у гавані Сіднея.

Ніколь Кідман з донькою Фейт Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ніколь Кідман вийшла з донькою Фейт у світ.

Також Фокус писав про останні слова матері Ніколь Кідман перед смертю.