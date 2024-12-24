Приянку Чопру заметили на редком свидании с Ником Джонасом (фото)

Пара состоит в браке с 2018 года. Они воспитывают маленькую дочь Малти Мэри.

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42-летнюю индийскую актрису Приянку Чопру заметили на редком свидании с ее мужем, 32-летним певцом Ником Джонасом. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара вышла за праздничными покупками со своей дочерью Малти Мэри в Лос-Анджелесе.

"Мисс мира 2000" продемонстрировала облегающий белый топ с бежевым кадиганом и юбкой до щиколотки. Приянка обула белые кроссовки и несла коричнево-белую сумку.

На бывшей звезде Болливуда был легкий макияж и темные солнцезащитные очки.

Между тем Ник Джонас также продемонстрировал нейтральные цвета, надев серый свитер с черными брюками и белыми кроссовками. Певец прикрыл свои короткие темные волосы черно-белой кепкой.

Ник Джонас и Приянка Чопра с дочерью

К паре присоединилась их маленькая дочь Малти Мэри, которой вскоре исполнится три года.

Девочка была в цветастой куртке с розовыми розами, зелеными листьями и темно-синим фоном в сочетании с синей плиссированной юбкой, белыми носками и черными кроссовками.

Малти Мэри родилась в 2021 году, однако об этом стало известно чуть позже. Девочка стала первым и пока единственным ребенком Приянки Чопры и младшего за нее на 10 лет Ника Джонаса, которые поженились в 2018 году.

Ник Джонас и Приянка Чопра с дочерью Фото: Instagram @nickjonas

Напомним, Приянка Чопра показала подросшую дочь.

Также Фокус писал о появлении Приянки Чопры и Ника Джонаса на премьере фильма.