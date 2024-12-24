Пріянку Чопру помітили на рідкісному побаченні з Ніком Джонасом (фото)

Пара одружена з 2018 року. Вони виховують маленьку доньку Малті Мері.

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42-річну індійську акторку Пріянку Чопру помітили на рідкісному побаченні з її чоловіком, 32-річним співаком Ніком Джонасом. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара вийшла за святковими покупками зі своєю дочкою Малті Мері у Лос-Анджелесі.

"Міс світу 2000" продемонструвала облягаючий білий топ з бежевим кадиганом та спідницею до щиколотки. Пріянка взула білі кросівки та несла коричнево-білу сумку.

На колишній зірці Боллівуду був легкий макіяж та темні сонцезахисні окуляри.

Тим часом Нік Джонас також продемонстрував нейтральні кольори, одягнувши сірий светр з чорними штанами та білими кросівками. Співак прикрив своє коротке темне волосся чорно-білою кепкою.

Нік Джонас та Пріянка Чопра з донькою

До пари приєдналася їхня маленька дочка Малті Мері, якій незабаром виповниться три роки.

Дівчинка була в квітчастій куртці з рожевими трояндами, зеленим листям і темно-синім фоном у поєднанні із синьою плісированою спідницею, білими шкарпетками та чорними кросівками.

Малті Мері народилася у 2021 році, проте про це стало відомо трохи пізніше. Дівчинка стала першою і поки єдиною дитиною Пріянки Чопри та молодшого за неї на 10 років Ніка Джонаса, які одружилися у 2018 році.

Нік Джонас та Пріянка Чопра з донькою Фото: Instagram @nickjonas

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала доньку, яка підросла.

Також Фокус писав про появу Пріянки Чопри та Ніка Джонаса на премʼєрі фільму.