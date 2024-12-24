Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с Витторией Черетти (фото)

Об отношениях пары известно с 2023 года. Ходили даже слухи, что они уже обручились.

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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и его девушка Виттория Черетти устроили романтическое свидание в Малибу. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне праздников к 50-летней звезде "Титаника" присоединилась его девушка, 26-летняя итальянская модель, на уютный ужин в любимом знаменитостями пляжном суши-баре.

После ужина Ди Каприо сел в машину, ожидая свою возлюбленную. Актер сохранил сдержанный стиль в своей фирменной черной бейсболке и носил черное пальто.

Леонардо Ди Каприо

Тем временем Виттория Черетти скоординировала свой образ в соответствии с нарядом Лео, надев уютное черное пальто поверх своего монохромного темного наряда.

Виттория Черетти

Свидание пары в Малибу состоялось после того, как около месяца они не появлялись на публике вместе — с тех пор, как ходили слухи, что они планируют пожениться.

В конце ноября в сети появились слухи о том, что Ди Каприо сделал предложение Черетти, которая ранее была замужем за итальянским диджеем Маттео Миллери.

Об их отношениях известно с 2023 года. До этого Ди Каприо встречался с моделью Джиджи Хадид и Камилой Морроне.

Напомним, Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти спровоцировали слухи о помолвке.

Также Фокус писал о встрече Леонардо Ди Каприо с князем Монако Альбером ІІ.