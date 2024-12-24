Леонардо Ді Капріо сходив на побачення з Вітторією Черетті (фото)
Про стосунки пари відомо з 2023 року. Ходили навіть чутки, що вони вже заручилися.
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо та його дівчина Вітторія Черетті влаштували романтичне побачення в Малібу. Про це пише Daily Mail.
Напередодні свят до 50-річної зірки "Титаніка" приєдналася його дівчина, 26-річна італійська модель, на затишну вечерю в улюбленому знаменитостями пляжному суші-барі.
Після вечері Ді Капріо сів у машину, чекаючи на свою кохану. Актор зберіг стриманий стиль у своїй фірмовій чорній бейсболці та носив чорне пальто.
Тим часом Вітторія Черетті скоординувала свій образ відповідно до вбрання Лео, одягнувши затишне чорне пальто поверх свого монохромного темного вбрання.
Побачення пари в Малібу відбулося після того, як близько місяця вони не з’являлися на публіці разом — з тих пір, як ходили чутки, що вони планують одружитися.
Наприкінці листопада в мережі з'явилися чутки про те, що Ді Капріо зробив пропозицію Черетті, яка раніше була одружена з італійським діджеєм Маттео Міллері.
Про їхні стосунки відомо з 2023 року. До цього Ді Капріо зустрічався з моделлю Джіджі Хадід та Камілою Морроне.
Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті спровокували чутки про заручини.
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