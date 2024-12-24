Леонардо Ді Капріо сходив на побачення з Вітторією Черетті (фото)

Про стосунки пари відомо з 2023 року. Ходили навіть чутки, що вони вже заручилися.

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Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо та його дівчина Вітторія Черетті влаштували романтичне побачення в Малібу. Про це пише Daily Mail.

Напередодні свят до 50-річної зірки "Титаніка" приєдналася його дівчина, 26-річна італійська модель, на затишну вечерю в улюбленому знаменитостями пляжному суші-барі.

Після вечері Ді Капріо сів у машину, чекаючи на свою кохану. Актор зберіг стриманий стиль у своїй фірмовій чорній бейсболці та носив чорне пальто.

Леонардо Ді Капріо

Тим часом Вітторія Черетті скоординувала свій образ відповідно до вбрання Лео, одягнувши затишне чорне пальто поверх свого монохромного темного вбрання.

Вітторія Черетті

Побачення пари в Малібу відбулося після того, як близько місяця вони не з’являлися на публіці разом — з тих пір, як ходили чутки, що вони планують одружитися.

Наприкінці листопада в мережі з'явилися чутки про те, що Ді Капріо зробив пропозицію Черетті, яка раніше була одружена з італійським діджеєм Маттео Міллері.

Про їхні стосунки відомо з 2023 року. До цього Ді Капріо зустрічався з моделлю Джіджі Хадід та Камілою Морроне.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті спровокували чутки про заручини.

Також Фокус писав про зустріч Леонардо Ді Капріо з князем Монако Альбером ІІ.