Таролог раскрыла энергетические влияния Анны Седоковой на ее мужчин: является ли она "черной вдовой"

Таролог поделилась разбором энергетических влияний, которые Анна Седокова имеет на своих партнеров. По словам Алены, певица является роковой женщиной, чей энергетический посыл оставляет глубокий отпечаток на жизни мужчин. Как отмечает таролог, Седокова может быть "черной вдовой" не в буквальном смысле, а на энергетическом уровне, высасывая жизненную силу из тех, кто попадает в ее круг.

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Анна Седокова была замужем трижды, и двое из ее мужей уже ушли из жизни. Певица имеет троих детей от разных мужчин, а каждый ее брак имел свои трудности и особенности, которые, как считают некоторые, могут быть связаны с энергетическими воздействиями на ее партнеров. Таролог Алена на своем канале MADAM ZIDAN поделилась разбором энергетических воздействий, которые имеет на мужчин певица Анна Седокова. Алена подняла тему того, является ли Седокова так называемой "черной вдовой", и что она несет в жизнь своих партнеров.

"Она разрушает жизни мужчинам. Ее энергетический посыл очень сильный. Это роковая женщина, которая имеет кармическое задание", — отметила Алена.

Таролог сравнила Седокову с королевой мечей в картах Таро, что символизирует умную, сильную женщину, которая может быть слишком жестокой и даже "роковой" для тех, кто попадает в ее круг.

По словам Алены, хотя это не означает, что все мужчины, с которыми встречается Седокова, будут несчастны или умрут, они обязательно будут переживать тяжелые моменты в жизни.

"Временная стабильность, деньги, помощь — все это она приносит. Но потом наступает удар, разбитое сердце. Она разбивает сердце своим партнерам", — пояснила таролог.

Кроме того, Алена считает, что Седокова является для мужчин испытанием, определенным кармическим уроком.

"Она не является злой или делает что-то специальной для того, чтобы уничтожать их, но энергетически она действительно высасывает из них жизненную силу, как самка богомола. Она не делает этого намеренно, но мужчины остаются без ресурсов и сильно пострадавшими после того, как переживают этот период", — добавила она.

Алена отмечает, что это не физическое "убийство", а именно энергетическое высасывание жизненной силы партнеров, что приводит к серьезным проблемам в их жизни, в частности — в сфере здоровья и финансов.

На энергетическом уровне, согласно картам, убеждена таралогиня, Седокова действительно является роковой женщиной для своих мужчин, как императрица, которая использует свою харизму и сексуальность, чтобы привлечь внимание, но в результате оставляет их истощенными.

Она, по словам Алены, на энергетическом уровне Анна Седокова может быть настоящей "черной вдовой".

Фото: Instagram / annasedokova

Личная жизнь Седоковой

Анна Седокова была замужем трижды и имеет троих детей от разных мужчин. Каждый из ее браков имел свои особенности и трудности.

Валентин Белькевич

Первый муж Седоковой — футболист Валентин Белькевич, с которым она познакомилась во время своей работы в "ВИА Гра". Их отношения быстро набрали обороты, и пара сыграла свадьбу. Вскоре после этого у пары родилась дочь Алина. Однако после рождения ребенка между ними возникли серьезные разногласия, поскольку Белькевич настаивал, чтобы Анна осталась дома с семьей, а она стремилась к карьерному росту. Это стало причиной их развода. В 2014 году Валентин умер от тромбоэмболии.

Максим Чернявский

Второй брак Седоковой был с бизнесменом Максимом Чернявским. Пара познакомилась в фитнес-клубе, и через три дня отправилась в путешествие вместе с дочкой Алиной. Они быстро начали жить вместе, а позже поженились. После рождения их младшей дочери Моники семья переехала в США, где Чернявский начал новый бизнес. Однако из-за работы, полностью поглотившей Анну, отношения постепенно охладели, и пара рассталась.

Артём Комаров

В 2017 году стало известно, что Седокова ждет третьего ребенка, однако до свадьбы дело не дошло. Анна рассказывала, что ее предыдущие болезненные отношения повлияли на новые, и она боялась серьезных шагов. Поэтому, хотя планировала свадьбу с отцом своего сына Гектора, в определенный момент она испугалась и сбежала от этого шага. Она поблагодарила своего партнера за мудрость и понимание.

Янис Тимма

Четвертый муж Седоковой — латвийский баскетболист Янис Тимма. Их отношения начались в 2019 году, когда Тимма переживал пиковый момент своей карьеры. Ради Анны Янис оставил свою жену и ребенка, а в сентябре 2020 года они поженились. Сначала в их браке царила гармония, но со временем в отношениях возник кризис, в частности из-за финансовых трудностей Яниса. Анна объявила о разводе через соцсети, указав, что не будет обсуждать детали их разрыва публично.

Что известно о смерти Яниса Тиммы

Янис Тимма был найден мертвым в московском хостеле 17 декабря. Предварительно сообщалось, что баскетболист тяжело переживал развод с Седоковой. По данным СМИ, он совершил самоубийство. Его тело нашли между первым и вторым этажом хостела, где он поселился 14 декабря. Рядом с ним был телефон с фотографией Седоковой и надписью "Спасибо за все".

Напомним, Анна Седокова попала в больницу после смерти Яниса Тиммы.

Также Фокус писал о реакции отца Яниса Тиммы на смерть баскетболиста.