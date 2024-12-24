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Стиль життя

Тарологиня розкрила енергетичні впливи Анни Сєдокової на її чоловіків: чи є вона "чорною вдовою"

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Фото: t.me/shot_shot | Анна Сєдокова і Яніс Тімма

Тарологиня поділилася розбором енергетичних впливів, які Анна Сєдокова має на своїх партнерів. За словами Альони, співачка є фатальною жінкою, чий енергетичний посил залишає глибокий відбиток на житті чоловіків. Як зазначає тарологиня, Сєдокова може бути "чорною вдовою" не в буквальному сенсі, а на енергетичному рівні, висмоктуючи життєву силу з тих, хто потрапляє в її коло.

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Анна Сєдокова була одружена тричі, і двоє з її чоловіків вже пішли з життя. Співачка має трьох дітей від різних чоловіків, а кожен її шлюб мав свої труднощі та особливості, які, як вважають деякі, можуть бути пов'язані з енергетичними впливами на її партнерів. Тарологиня Альона на своєму каналі MADAM ZIDAN поділилася розбором енергетичних впливів, які має на чоловіків співачка Анна Сєдокова. Альона підняла тему того, чи є Сєдокова так званою "чорною вдовою", і що вона несе у життя своїх партнерів.

"Вона руйнує життя чоловікам. Її енергетичний посил дуже сильний. Це фатальна жінка, яка має кармічне завдання", — зазначила Альона.

Тарологиня порівняла Сєдокову з королевою мечів у картах Таро, що символізує розумну, сильну жінку, яка може бути надто жорстокою і навіть "фатальною" для тих, хто потрапляє в її коло.

За словами Альони, хоча це не означає, що всі чоловіки, з якими зустрічається Сєдокова, будуть нещасні чи помруть, вони обов'язково переживатимуть важкі моменти в житті.

"Тимчасова стабільність, гроші, допомога — все це вона приносить. Але потім настає удар, розбите серце. Вона розбиває серце своїм партнерам", — пояснила тарологиня.

Крім того, Альона вважає, що Сєдокова є для чоловіків випробуванням, певним кармічним уроком.

"Вона не є злою або робить щось спеціальною для того, щоб знищувати їх, але енергетично вона справді висмоктує з них життєву силу, як самка богомола. Вона не робить цього навмисно, але чоловіки залишаються без ресурсів і сильно постраждалими після того, як переживають цей період", — додала вона.

Альона наголошує, що це не фізичне "вбивство", а саме енергетичне висмоктування життєвої сили партнерів, що призводить до серйозних проблем у їхньому житті, зокрема — у сфері здоров’я та фінансів.

На енергетичному рівні, згідно з картами, переконана тарологиня, Сєдокова справді є фатальною жінкою для своїх чоловіків, як імператриця, що використовує свою харизму і сексуальність, аби привернути увагу, але в результаті залишає їх виснаженими.

Вона, за словами Альони, на енергетичному рівні Анна Сєдокова може бути справжньою "чорною вдовою".

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Фото: Instagram / annasedokova

Особисте життя Сєдокової

Анна Сєдокова була одружена тричі та має трьох дітей від різних чоловіків. Кожен з її шлюбів мав свої особливості та труднощі.

Валентин Белькевич

Перший чоловік Сєдокової — футболіст Валентин Белькевич, з яким вона познайомилася під час своєї роботи в "ВІА Гра". Їхні стосунки швидко набрали обертів, і пара зіграла весілля. Незабаром після цього у пари народилася донька Аліна. Однак після народження дитини між ними виникли серйозні розбіжності, оскільки Белькевич наполягав, щоб Анна залишилася вдома з родиною, а вона прагнула кар’єрного росту. Це стало причиною їхнього розлучення. У 2014 році Валентин помер від тромбоемболії.

Максим Чернявський

Другий шлюб Сєдокової був з бізнесменом Максимом Чернявським. Пара познайомилася в фітнес-клубі, і через три дні вирушила в подорож разом з донькою Аліною. Вони швидко почали жити разом, а пізніше одружилися. Після народження їхньої молодшої дочки Моніки сім'я переїхала до США, де Чернявський започаткував новий бізнес. Однак через роботу, що повністю поглинула Анну, стосунки поступово охололи, і пара розлучилася.

Артем Комаров

У 2017 році стало відомо, що Сєдокова чекає на третю дитину, однак до весілля справа не дійшла. Анна розповідала, що її попередні болісні стосунки вплинули на нові, і вона боялася серйозних кроків. Тому, хоча планувала весілля з батьком свого сина Гектора, в певний момент вона злякалася і втекла від цього кроку. Вона подякувала своєму партнеру за мудрість і розуміння.

Яніс Тімма

Четвертий чоловік Сєдокової — латвійський баскетболіст Яніс Тімма. Їхні стосунки почалися в 2019 році, коли Тімма переживав піковий момент своєї кар'єри. Заради Анни Яніс залишив свою дружину та дитину, а у вересні 2020 року вони одружилися. Спочатку в їхньому шлюбі панувала гармонія, але з часом у стосунках виникла криза, зокрема через фінансові труднощі Яніса. Анна оголосила про розлучення через соцмережі, вказавши, що не буде обговорювати деталі їхнього розриву публічно.

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Фото: janis.timma\Instagram

Що відомо про смерть Яніса Тімми

Яніс Тімма був знайдений мертвим у московському хостелі 17 грудня. Попередньо повідомлялося, що баскетболіст важко переживав розлучення з Сєдоковою. За даними ЗМІ, він скоїв самогубство. Його тіло знайшли між першим і другим поверхом хостелу, де він оселився 14 грудня. Поруч з ним був телефон з фотографією Сєдокової та написом "Спасибі за все".

Нагадаємо, Анна Сєдокова потрапила до лікарні після смерті Яніса Тімми.

Також Фокус писав про реакцію батька Яніса Тімми на смерть баскетболіста.