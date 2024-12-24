Тарологиня розкрила енергетичні впливи Анни Сєдокової на її чоловіків: чи є вона "чорною вдовою"

Тарологиня поділилася розбором енергетичних впливів, які Анна Сєдокова має на своїх партнерів. За словами Альони, співачка є фатальною жінкою, чий енергетичний посил залишає глибокий відбиток на житті чоловіків. Як зазначає тарологиня, Сєдокова може бути "чорною вдовою" не в буквальному сенсі, а на енергетичному рівні, висмоктуючи життєву силу з тих, хто потрапляє в її коло.

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Анна Сєдокова була одружена тричі, і двоє з її чоловіків вже пішли з життя. Співачка має трьох дітей від різних чоловіків, а кожен її шлюб мав свої труднощі та особливості, які, як вважають деякі, можуть бути пов'язані з енергетичними впливами на її партнерів. Тарологиня Альона на своєму каналі MADAM ZIDAN поділилася розбором енергетичних впливів, які має на чоловіків співачка Анна Сєдокова. Альона підняла тему того, чи є Сєдокова так званою "чорною вдовою", і що вона несе у життя своїх партнерів.

"Вона руйнує життя чоловікам. Її енергетичний посил дуже сильний. Це фатальна жінка, яка має кармічне завдання", — зазначила Альона.

Тарологиня порівняла Сєдокову з королевою мечів у картах Таро, що символізує розумну, сильну жінку, яка може бути надто жорстокою і навіть "фатальною" для тих, хто потрапляє в її коло.

За словами Альони, хоча це не означає, що всі чоловіки, з якими зустрічається Сєдокова, будуть нещасні чи помруть, вони обов'язково переживатимуть важкі моменти в житті.

"Тимчасова стабільність, гроші, допомога — все це вона приносить. Але потім настає удар, розбите серце. Вона розбиває серце своїм партнерам", — пояснила тарологиня.

Крім того, Альона вважає, що Сєдокова є для чоловіків випробуванням, певним кармічним уроком.

"Вона не є злою або робить щось спеціальною для того, щоб знищувати їх, але енергетично вона справді висмоктує з них життєву силу, як самка богомола. Вона не робить цього навмисно, але чоловіки залишаються без ресурсів і сильно постраждалими після того, як переживають цей період", — додала вона.

Альона наголошує, що це не фізичне "вбивство", а саме енергетичне висмоктування життєвої сили партнерів, що призводить до серйозних проблем у їхньому житті, зокрема — у сфері здоров’я та фінансів.

На енергетичному рівні, згідно з картами, переконана тарологиня, Сєдокова справді є фатальною жінкою для своїх чоловіків, як імператриця, що використовує свою харизму і сексуальність, аби привернути увагу, але в результаті залишає їх виснаженими.

Вона, за словами Альони, на енергетичному рівні Анна Сєдокова може бути справжньою "чорною вдовою".

Фото: Instagram / annasedokova

Особисте життя Сєдокової

Анна Сєдокова була одружена тричі та має трьох дітей від різних чоловіків. Кожен з її шлюбів мав свої особливості та труднощі.

Валентин Белькевич

Перший чоловік Сєдокової — футболіст Валентин Белькевич, з яким вона познайомилася під час своєї роботи в "ВІА Гра". Їхні стосунки швидко набрали обертів, і пара зіграла весілля. Незабаром після цього у пари народилася донька Аліна. Однак після народження дитини між ними виникли серйозні розбіжності, оскільки Белькевич наполягав, щоб Анна залишилася вдома з родиною, а вона прагнула кар’єрного росту. Це стало причиною їхнього розлучення. У 2014 році Валентин помер від тромбоемболії.

Максим Чернявський

Другий шлюб Сєдокової був з бізнесменом Максимом Чернявським. Пара познайомилася в фітнес-клубі, і через три дні вирушила в подорож разом з донькою Аліною. Вони швидко почали жити разом, а пізніше одружилися. Після народження їхньої молодшої дочки Моніки сім'я переїхала до США, де Чернявський започаткував новий бізнес. Однак через роботу, що повністю поглинула Анну, стосунки поступово охололи, і пара розлучилася.

Артем Комаров

У 2017 році стало відомо, що Сєдокова чекає на третю дитину, однак до весілля справа не дійшла. Анна розповідала, що її попередні болісні стосунки вплинули на нові, і вона боялася серйозних кроків. Тому, хоча планувала весілля з батьком свого сина Гектора, в певний момент вона злякалася і втекла від цього кроку. Вона подякувала своєму партнеру за мудрість і розуміння.

Яніс Тімма

Четвертий чоловік Сєдокової — латвійський баскетболіст Яніс Тімма. Їхні стосунки почалися в 2019 році, коли Тімма переживав піковий момент своєї кар'єри. Заради Анни Яніс залишив свою дружину та дитину, а у вересні 2020 року вони одружилися. Спочатку в їхньому шлюбі панувала гармонія, але з часом у стосунках виникла криза, зокрема через фінансові труднощі Яніса. Анна оголосила про розлучення через соцмережі, вказавши, що не буде обговорювати деталі їхнього розриву публічно.

Що відомо про смерть Яніса Тімми

Яніс Тімма був знайдений мертвим у московському хостелі 17 грудня. Попередньо повідомлялося, що баскетболіст важко переживав розлучення з Сєдоковою. За даними ЗМІ, він скоїв самогубство. Його тіло знайшли між першим і другим поверхом хостелу, де він оселився 14 грудня. Поруч з ним був телефон з фотографією Сєдокової та написом "Спасибі за все".

Нагадаємо, Анна Сєдокова потрапила до лікарні після смерті Яніса Тімми.

Також Фокус писав про реакцію батька Яніса Тімми на смерть баскетболіста.