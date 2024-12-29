Ребел Уилсон во второй раз вышла замуж за Рамону Агруму (фото)
Первая церемония состоялась осенью на Сардинии. Теперь пара отметила важное событие с родными в Сиднее.
Австралийская актриса Ребел Уилсон во второй раз вышла замуж за дизайнера Рамону Агруму в родной Австралии. Праздничными кадрами звезда экрана делится в Instagram.
Ребел рассказала, что ее сестра Либерти организовала свадьбу, на которой присутствовали их ближайшие родственники и друзья.
"Моя сестра Либерти организовала нашу законную свадьбу в Сиднее!" — написала звездная невеста.
На фотографиях Ребел Уилсон выглядела стильно в розовом платье с открытыми плечами, когда позировала с Рамоной в гавани Сиднея.
Они также позировали с бабушкой актрисы Гар, когда наслаждались праздничной трапезой после церемонии.
"Это означало, что моя 94-летняя бабушка Гар могла приехать, и для нас было очень особенным, что она была вовлечена", — добавила актриса.
Звезда экрана, которая родилась в Сиднее, совершила каминг-аут в 2022 году.
"Я думала, что ищу принца Диснея... но, возможно, мне действительно нужна была принцесса Диснея", — написала она тогда.
Уже в ноябре 2022 года с помощью суррогатной матери родилась дочь Ройс.
Ребел и Рамона впервые поженились на Сардинии, Италия, 28 сентября. По слухам, пара планировала узаконить свои отношения летом 2025 года, однако решила перенести дату раньше.
Напомним, Ребел Уилсон вышла в свет с маленькой дочкой.
Также Фокус писал о снимках с итальянской свадьбы Ребел Уилсон и Рамоны Агрумы.