Ребел Вілсон вдруге одружилася з Рамоною Агрумою (фото)

Перша церемонія відбулася восени на Сардинії. Тепер пара відзначила важливу подію з рідними в Сіднеї.

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Австралійська акторка Ребел Вілсон вдруге вийшла заміж за дизайнерку Рамону Агруму в рідній Австралії. Святковими кадрами зірка екрану ділиться в Instagram.

Ребел розповіла, що її сестра Ліберті організувала весілля, на якому були присутні їхні найближчі родичі та друзі.

"Моя сестра Ліберті організувала наше законне весілля в Сіднеї!" — написала зіркова наречена.

На фотографіях Ребел Вілсон виглядала стильно в рожевій сукні з відкритими плечами, коли позувала з Рамоною в гавані Сіднея.

Вони також позували з бабусею акторки Гар, коли насолоджувалися святковою трапезою після церемонії.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума

"Це означало, що моя 94-річна бабуся Гар могла приїхати, і для нас було дуже особливим, що вона була залучена", — додала акторка.

Зірка екрану, яка народилася в Сіднеї, здійснила камінг-аут у 2022 році.

"Я думала, що шукаю принца Діснея… але, можливо, мені дійсно потрібна була принцеса Діснея", — написала вона тоді.

Уже в листопаді 2022 року за допомогою сурогатної матері народилася донька Ройс.

Рамона Агрума та Ребел Вілсон з донькою

Ребел і Рамона вперше одружилися на Сардинії, Італія, 28 вересня. За чутками, пара планувала узаконити свої стосунки влітку 2025 року, проте вирішила перенести дату раніше.

Нагадаємо, Ребел Вілсон вийшла у світ з маленькою донькою.

Також Фокус писав про знімки з італійського весілля Ребел Вілсон та Рамони Агруми.