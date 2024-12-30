Жена Брюса Уиллиса показала архивный снимок с больным актером (фото)

Актер продолжает борьбу с деменцией. Родные Брюса поддерживают его.

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Голливудский актер Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг отмечают 17-ю годовщину отношений. Архивным кадром избранница "крепкого орешка" поделилась в Instagram.

46-летняя модель, которая вышла замуж за 69-летнего Уиллиса в марте 2009 года, опубликовала один ретроспективный снимок. Брюс и Эмма позировали по бедра в океане, а на фоне было видно, как садится солнце.

"Нам 17 лет", — начала подпись мама двоих детей.

"Раньше юбилеи вызывали волнение, а теперь, честно говоря, они возбуждают все чувства, оставляя тяжесть в сердце и пустоту в животе", — добавила она.

Это происходит в тот момент, когда Брюс Уиллис борется с деменцией.

Эмма откровенно призналась: "Я даю себе 30 минут, чтобы посидеть в "почему он, почему мы", чтобы почувствовать гнев и горе".

Брюс Уиллис с женой Эммой

"Потом я отбрасываю это и возвращаюсь к тому, что есть. И что такое... безусловная любовь. Я чувствую себя счастливой знать это, и это благодаря ему. Я бы сделала это снова и снова, мгновенно", — добавила она.

У Эммы и Брюса есть две дочери: Мейбл, 12, и Эвелин, 10. В начале этого года Хеминг рассказала, что она решила не скрывать диагноз своего мужа от их детей.

Брюс Уиллис с дочерьми Фото: скріншот

До этого актер был женат на Деми Мур. Голливудские звезды стали родителями трех дочерей: 36-летней Румер, 33-летней Скаут и 30-летней Таллулы. Маленькая Луэтта стала их первой и пока единственной внучкой.

Напомним, младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса выходит замуж.

Также Фокус писал о новых кадрах единственной внучки Брюса Уиллиса Луэтты.