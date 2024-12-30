Дружина Брюса Вілліса показала архівний знімок з хворим актором (фото)

Актор продовжує боротьбу з деменцією. Рідні Брюса підтримують його.

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Голлівудський актор Брюс Вілліс та його дружина Емма Гемінг відзначають 17-ту річницю стосунків. Архівним кадром обраниця "міцного горішка" поділилася в Instagram.

46-річна модель, яка вийшла заміж за 69-річного Вілліса в березні 2009 року, опублікувала один ретроспективний знімок. Брюс і Емма позували по стегна в океані, а на фоні було видно, як сідає сонце.

"Нам 17 років", — почала підпис мама двох дітей.

"Раніше ювілеї викликали хвилювання, а тепер, чесно кажучи, вони збуджують усі почуття, залишаючи тяжкість у серці та порожнечу в животі", — додала вона.

Це відбувається в той момент, коли Брюс Вілліс бореться з деменцією.

Емма відверто зізналася: "Я даю собі 30 хвилин, щоб посидіти в "чому він, чому ми", щоб відчути гнів і горе".

Брюс Вілліс з дружиною Еммою

"Потім я відкидаю це і повертаюся до того, що є. І що таке… безумовна любов. Я почуваюся щасливою знати це, і це завдяки йому. Я б зробила це знову і знову, миттєво", — додала вона.

У Емми та Брюса є дві доньки: Мейбл, 12, і Евелін, 10. На початку цього року Гемінг розповіла, що вона вирішила не приховувати діагноз свого чоловіка від їхніх дітей.

Брюс Вілліс з доньками Фото: Скріншот

До цього актор був одружений з Демі Мур. Голлівудські зірки стали батьками трьох дочок: 36-річної Румер, 33-річної Скаут і 30-річної Таллули. Маленька Луетта стала їхньою першою та поки єдиною онукою.

Нагадаємо, менша донька Демі Мур та Брюса Вілліса виходить заміж.

Також Фокус писав про нові кадри єдиної онуки Брюса Вілліса Луетти.