Элизабет Херли отдыхает в Египте с 22-летним сыном (фото)

Дамиан родился в союзе Элизабет и продюсера Стива Бинга. Юноша довольно близок со своей звездной мамой.

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59-летняя английская актриса Элизабет Херли проводит время с 22-летним сыном Дамианом в Египте в канун Нового 2025 года. Семейными кадрами звезда экрана поделилась в Instagram.

Элизабет позировала перед пирамидами Гизы и продемонстрировала свой подтянутый пресс, подняв руки вверх. Для выхода в свет актриса надела серый свитер и джинсы, которые она сочетала с коричневой курткой и стильными очками. Херли также замотала шарф вокруг шеи.

Тем временем Дамиан надел теплое клетчатое пальто и шарф и дополнил образ мамы парой похожих солнцезащитных очков.

Элизабет Херли лаконично подписала почти новогодние снимки: "Привет, Египет".

Элизабет Херли в Египте

22-летний Дамиан родился в союзе Элизабет Херли и продюсера Стива Бинга, который в 2020 году покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 27-го этажа.

Юноша пошел по стопам мамы, став одним из самых популярных мужчин-моделей в Великобритании. Дамиан подписал контракт с лондонским отделом IMG Models.

Помимо работы в индустрии моды, сын Элизабет Херли отметил свой писательский и режиссерский дебюты мистической драмой "Строго конфиденциально", в котором снял маму.

Напомним, Элизабет Херли продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.

Также Фокус писал о появлении Элизабет Херли с сыном на шоу.