Елізабет Герлі відпочиває в Єгипті з 22-річним сином (фото)

Даміан народився в союзі Елізабет та продюсера Стіва Бінга. Юнак досить близький зі своєю зірковою мамою.

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59-річна англійська акторка Елізабет Герлі проводить час з 22-річним сином Даміаном у Єгипті напередодні Нового 2025 року. Сімейними кадрами зірка екрану поділилася в Instagram.

Елізабет позувала перед пірамідами Гізи та продемонструвала свій підтягнутий прес, піднявши руки вгору. Для виходу у світ акторка одягла сірий светр і джинси, які вона поєднала з коричневою курткою і стильними окулярами. Герлі також замотала шарф навколо шиї.

Тим часом Даміан одягнув тепле картате пальто та шарф і доповнив образ мами парою схожих сонцезахисних окулярів.

Елізабет Герлі лаконічно підписала майже новорічні знімки: "Привіт, Єгипет".

Елізабет Герлі в Єгипті

22-річний Даміан народився в союзі Елізабет Герлі та продюсера Стіва Бінга, який у 2020 році покінчив життя самогубством, стрибнувши з 27-го поверху.

Юнак пішов стопами мами, ставши одним із найпопулярніших чоловіків-моделей у Великій Британії. Даміан підписав контракт з лондонським відділом IMG Models.

Окрім роботи в індустрії моди, син Елізабет Герлі відзначив свій письменницький і режисерський дебюти містичною драмою "Суворо конфіденційно", у якому зняв маму.

Нагадаємо, Елізабет Герлі продемонструвала струнку фігуру в купальнику.

Також Фокус писав про появу Елізабет Герлі із сином на шоу.