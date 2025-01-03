Бойфренд Хелены Бонэм Картер: с кем встречается звезда "Гарри Поттера" (фото)

До этих отношений актриса долгое время встречалась с Тимом Бертоном. Режиссеру она родила двоих детей.

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58-летнюю британскую актрису Хелену Бонэм Картер недавно заметили на редком свидании с ее 36-летним бойфрендом Раем Дагом Холмбо. Об этом пишет Daily Mail.

Пара прогулялась по северному Лондону с домашним любимцем. Звезда "Гарри Поттера" и ее избранник взялись за руки во время романтической прогулки по английской столице.

Их появление произошло после того, как Хелена вызвала слухи о помолвке с Раем, когда она продемонстрировала блестящее бриллиантовое кольцо во время прогулки в августе.

Хелена Бонэм Картер и Рай Даг Холмбо

Актриса в отношениях с историком искусства в течение шести лет после ее разрыва с режиссером Тимом Бертоном в 2014 году.

В разговоре с Daily Mail в марте 2022 года Хелена сказала, что не спешит обмениваться клятвами, отметив: "Я не один раз была замужем".

Хелена Бонэм Картер и Рай Даг Холмбо Фото: Getty Images

Пара познакомилась на свадьбе в 2018 году, спустя четыре года после того, как звезда готических фильмов рассталась с Тимом Бертоном.

Говоря о разнице в возрасте пары в 21 год, актриса ранее сказала в интервью The Times: "Каждый стареет с разной скоростью. Мой парень невероятно зрелый. Он старая душа в молодом теле, чего еще я могу желать?"

До этого Бонэм Картер длительное время встречалась с режиссером "Венздей". Бертон и мама его детей начали романтические отношения в 2001 году после знакомства на съемках фильма "Планета обезьян".

Тим Бертон с детьми Фото: Getty Images

В 2014 году пара разошлась. От их союза подрастают 21-летний сын Билли Рэй и 16-летняя дочь Нелл.

А с 2023 года американский режиссер находится в отношениях с итальянской актрисой Моникой Белуччи.

Напомним, Тим Бертон вывел в свет детей от Хелены Бонэм Картер.

Также Фокус писал о встрече Хелены Бонэм Картер с королевой Камиллой.