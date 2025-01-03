Бойфренд Гелени Бонем Картер: з ким зустрічається зірка "Гаррі Поттера" (фото)

До цих стосунків акторка тривалий час зустрічалася з Тімом Бертоном. Режисеру вона народила двох дітей.

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58-річну британську акторку Гелену Бонем Картер нещодавно помітили на рідкісному побаченні з її 36-річним бойфрендом Раєм Дагом Голмбо. Про це пише Daily Mail.

Пара прогулялася північним Лондоном із домашнім улюбленцем. Зірка "Гаррі Поттера" та її обранець взялися за руки під час романтичної прогулянки англійською столицею.

Їхня поява відбулася після того, як Гелена викликала чутки про заручини з Рай, коли вона продемонструвала блискучу діамантову каблучку під час прогулянки в серпні.

Гелена Бонем Картер та Рай Даг Голмбо

Акторка у стосунках з істориком мистецтва протягом шести років після її розриву з режисером Тімом Бертоном у 2014 році.

У розмові з Daily Mail у березні 2022 року Гелена сказала, що не поспішає обмінюватися клятвами, зазначивши: "Я не вперше була заміжня".

Гелена Бонем Картер та Рай Даг Голмбо Фото: Getty Images

Пара познайомилася на весіллі в 2018 році, через чотири роки після того, як зірка готичних фільмів розлучилася з Тімом Бертоном.

Говорячи про різницю у віці пари в 21 рік, акторка раніше сказала в інтерв’ю The Times: "Кожен старіє з різною швидкістю. Мій хлопець неймовірно зрілий. Він стара душа в молодому тілі, чого ще я можу бажати?"

До цього Бонем Картер тривалий час зустрічалася з режисером "Венздей". Бертон і мама його дітей почали романтичні стосунки у 2001 році після знайомства на зйомках фільму "Планета мавп".

Тім Бертон з дітьми Фото: Getty Images

У 2014 році пара розійшлася. Від їхнього союзу підростають 21-річний син Біллі Рей та 16-річна донька Нелл.

А з 2023 року американський режисер перебуває у стосунках з італійською акторкою Монікою Белуччі.

Нагадаємо, Тім Бертон вивів у світ дітей від Гелени Бонем Картер.

Також Фокус писав про зустріч Гелени Бонем Картер з королевою Каміллою.