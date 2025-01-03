91-летнюю Джоан Коллинз заметили на свидании с мужем (фото)

Перси Гибсон родом из Перу, он является известным голливудским продюсером, создал шоу "Кто хочет стать миллионером". Пара состоит в браке с 2002 года.

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91-летнюю британскую актрису Джоан Коллинз заметили на свидании с мужем, 60-летним продюсером Перси Гибсоном. Об этом пишет Mirror.

Коллинз и Гибсон гуляли рука об руку после ужина в Западном Голливуде.

Звезда сериала "Династия" продемонстрировала гламурный образ в шубе с леопардовым принтом, накинутой на черную мини-юбку с крокодиловым принтом и вязаный топ.

Джоан сочетала его с парой черных чулок и добавила несколько сантиметров к своему росту лаконичными черными лодочками.

Свои вещи актриса положила в стильную черную сумку и носила массивные золотые украшения.

Между тем, Перси помог своей жене выйти из ресторана, где на пару сразу же набросились поклонники. Продюсер был в сером блейзере поверх белой рубашки с пуговицами и в черных брюках.

Джоан Коллинз с мужем

Перси Гибсон, который на 31 год младше Джоан Коллинз, является пятым мужем звезды "Династии", и пара поженилась в лондонском Claridge's в феврале 2002 года.

Их встреча состоялась через несколько часов после того, как стало известно, что актриса считает Дональда Трампа одним из своих "ближайших друзей на всю жизнь", согласно источникам, которые говорят, что Джоан "никогда не стеснялась своей любви" к политику.

Напомним, Джоан Коллинз заметили на свидании с мужем.

Также Фокус писал о стильном образе Джоан Коллинз.