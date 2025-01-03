91-річну Джоан Коллінз помітили на побаченні з чоловіком (фото)

Персі Гібсон родом з Перу, він є відомим голлівудським продюсером, створив шоу "Хто хоче стати мільйонером". Пара одружена з 2002 року.

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91-річну британську акторку Джоан Коллінз помітили на побаченні з чоловіком, 60-річним продюсером Персі Гібсоном. Про це пише Mirror.

Коллінз і Гібсон гуляли рука об руку після вечері в Західному Голлівуді.

Зірка серіалу "Династія" продемонструвала гламурний образ у шубі із леопардовим принтом, накинутій на чорну мініспідницю з крокодилячим принтом і в’язаний топ.

Джоан поєднала його з парою чорних панчох і додала кілька сантиметрів до свого росту лаконічними чорними човниками.

Свої речі акторка поклала в стильну чорну сумку та носила масивні золоті прикраси.

Між тим, Персі допоміг своїй дружині вийти з ресторану, де на пару одразу ж накинулися шанувальники. Продюсер був у сірому блейзері поверх білої сорочки з ґудзиками та в чорних штанах.

Джоан Коллінз з чоловіком

Персі Гібсон, який на 31 рік молодший за Джоан Коллінз, є п'ятим чоловіком зірки "Династії", і пара одружилася в лондонському Claridge's у лютому 2002 року.

Їхня зустріч відбулася через кілька годин після того, як стало відомо, що акторка вважає Дональда Трампа одним із своїх "найближчих друзів на все життя", згідно з джерелами, які кажуть, що Джоан "ніколи не соромилася своєї любові" до політика.

Нагадаємо, Джоан Коллінз помітили на побаченні з чоловіком.

Також Фокус писав про стильний образ Джоан Коллінз.