91-річну Джоан Коллінз помітили на побаченні з чоловіком (фото)
Персі Гібсон родом з Перу, він є відомим голлівудським продюсером, створив шоу "Хто хоче стати мільйонером". Пара одружена з 2002 року.
91-річну британську акторку Джоан Коллінз помітили на побаченні з чоловіком, 60-річним продюсером Персі Гібсоном. Про це пише Mirror.
Коллінз і Гібсон гуляли рука об руку після вечері в Західному Голлівуді.
Зірка серіалу "Династія" продемонструвала гламурний образ у шубі із леопардовим принтом, накинутій на чорну мініспідницю з крокодилячим принтом і в’язаний топ.
Джоан поєднала його з парою чорних панчох і додала кілька сантиметрів до свого росту лаконічними чорними човниками.
Свої речі акторка поклала в стильну чорну сумку та носила масивні золоті прикраси.
Між тим, Персі допоміг своїй дружині вийти з ресторану, де на пару одразу ж накинулися шанувальники. Продюсер був у сірому блейзері поверх білої сорочки з ґудзиками та в чорних штанах.
Персі Гібсон, який на 31 рік молодший за Джоан Коллінз, є п'ятим чоловіком зірки "Династії", і пара одружилася в лондонському Claridge's у лютому 2002 року.
Їхня зустріч відбулася через кілька годин після того, як стало відомо, що акторка вважає Дональда Трампа одним із своїх "найближчих друзів на все життя", згідно з джерелами, які кажуть, що Джоан "ніколи не соромилася своєї любові" до політика.
Нагадаємо, Джоан Коллінз помітили на побаченні з чоловіком.
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