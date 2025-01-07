Актер из "Железного человека 2" приговорен к восьми годам тюрьмы

Миддлбрук отрицает все обвинения против себя и утверждает, что над разработкой препарата работал со специалистами из медицинской сферы.

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57-летний Кит Миддлбрук из Калифорнии, актер Marvel, приговорен к более чем восьми годам тюрьмы за продажу поддельного лекарства от COVID, сообщает os Angeles Times.

Известный по роли полицейского в фильме "Железный человек 2", Миддлбрук был арестован в марте 2020 года по федеральному обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств за предполагаемое привлечение инвестиций для компании с целью продажи поддельного лекарства.

По данным прокуратуры США, в мае 2024 года жителя округа Ориндж признали виновным по 11 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств.

В уголовном иске против Миддлбрука, который также является бодибилдером, говорилось, что он "утверждал, что лично разработал "запатентованное" лекарство и метод лечения для предотвращения заражения коронавирусом.

Кит Миддлбрук в роли полицейского в "Железном человеке 2" Фото: Кадр из фильма

Сам Миддлбрук уверяет, что он невиновен. На суде он заявил, что работал с семью юристами и восемью врачами "с самого начала, для продукта такого масштаба". Окружной судья Дейл Фишер выразил опасения, что человек, не признающий свою вину, опасен тем, что может продолжить совершать подобные преступления в будущем.

Уроженец Гавайев, снявшийся в эпизодических ролях почти в двух десятках фильмов и телешоу, включая "Человек, который изменил все" и "Тор", продвигал свои фиктивные лекарства от COVID-19 в Instagram в 2020 году. Его поймали и арестовали во время встречи с "инвестором", который на самом деле был тайным агентом ФБР.

Кит Миддлбрук

Миддлбрук обманным путем привлекал инвестиции, обещая огромную прибыль для компании, которую он назвал Quantum Prevention CV Inc. По его словам, одна сторона в Дубае предложила купить его компанию за $10 миллиардов, чтобы привлечь инвесторов, и что его финансировали семь других сторон, вложив от $7500 тысяч до миллиона. Он также ложно утверждал, что легенда НБА Эрвин "Мэджик" Джонсон был членом совета директоров.

В свою очередь Джонсон, недавно награжденный Президентской медалью Свободы, дал показания о том, что он никогда не был связан с фиктивной компанией Миддлбрука. За это адвокат Миддлбрука обозвал спортсмена "самым большим лжецом", которого он когда-либо видел.

Миддлбрук очень любит хвастаться своими фото со знаменитостями

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