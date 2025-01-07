Актер из "Железного человека 2" приговорен к восьми годам тюрьмы
Миддлбрук отрицает все обвинения против себя и утверждает, что над разработкой препарата работал со специалистами из медицинской сферы.
57-летний Кит Миддлбрук из Калифорнии, актер Marvel, приговорен к более чем восьми годам тюрьмы за продажу поддельного лекарства от COVID, сообщает os Angeles Times.
Известный по роли полицейского в фильме "Железный человек 2", Миддлбрук был арестован в марте 2020 года по федеральному обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств за предполагаемое привлечение инвестиций для компании с целью продажи поддельного лекарства.
По данным прокуратуры США, в мае 2024 года жителя округа Ориндж признали виновным по 11 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств.
В уголовном иске против Миддлбрука, который также является бодибилдером, говорилось, что он "утверждал, что лично разработал "запатентованное" лекарство и метод лечения для предотвращения заражения коронавирусом.
Сам Миддлбрук уверяет, что он невиновен. На суде он заявил, что работал с семью юристами и восемью врачами "с самого начала, для продукта такого масштаба". Окружной судья Дейл Фишер выразил опасения, что человек, не признающий свою вину, опасен тем, что может продолжить совершать подобные преступления в будущем.
Уроженец Гавайев, снявшийся в эпизодических ролях почти в двух десятках фильмов и телешоу, включая "Человек, который изменил все" и "Тор", продвигал свои фиктивные лекарства от COVID-19 в Instagram в 2020 году. Его поймали и арестовали во время встречи с "инвестором", который на самом деле был тайным агентом ФБР.
Миддлбрук обманным путем привлекал инвестиции, обещая огромную прибыль для компании, которую он назвал Quantum Prevention CV Inc. По его словам, одна сторона в Дубае предложила купить его компанию за $10 миллиардов, чтобы привлечь инвесторов, и что его финансировали семь других сторон, вложив от $7500 тысяч до миллиона. Он также ложно утверждал, что легенда НБА Эрвин "Мэджик" Джонсон был членом совета директоров.
В свою очередь Джонсон, недавно награжденный Президентской медалью Свободы, дал показания о том, что он никогда не был связан с фиктивной компанией Миддлбрука. За это адвокат Миддлбрука обозвал спортсмена "самым большим лжецом", которого он когда-либо видел.
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