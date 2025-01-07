Актор із "Залізної людини 2" засуджений до восьми років в'язниці

Міддлбрук заперечує всі звинувачення проти себе і стверджує, що над розробкою препарату працював з фахівцями з медичної сфери.

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57-річний Кіт Міддлбрук із Каліфорнії, актор Marvel, засуджений до більш ніж восьми років в'язниці за продаж підроблених ліків від COVID, повідомляє os Angeles Times.

Відомий за роллю поліцейського у фільмі "Залізна людина 2", Міддлбрука заарештували в березні 2020 року за федеральним обвинуваченням у шахрайстві з використанням електронних засобів за ймовірне залучення інвестицій для компанії з метою продажу підроблених ліків.

За даними прокуратури США, у травні 2024 року жителя округу Оріндж визнали винним за 11 пунктами обвинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів.

У кримінальному позові проти Міддлбрука, який також є бодібілдером, йшлося про те, що він "стверджував, що особисто розробив "запатентовані" ліки і метод лікування для запобігання зараженню коронавірусом.

Кіт Міддлбрук у ролі поліцейського в "Залізній людині 2" Фото: Кадр из фильма

Сам Міддлбрук запевняє, що він невинний. На суді він заявив, що працював із сімома юристами і вісьмома лікарями "від самого початку, для продукту такого масштабу". Окружний суддя Дейл Фішер висловив побоювання, що людина, яка не визнає свою провину, небезпечна тим, що може продовжити скоювати подібні злочини в майбутньому.

Уродженець Гаваїв, який знявся в епізодичних ролях майже у двох десятках фільмів і телешоу, включно з "Людиною, яка змінила все" і "Тор", просував свої фіктивні ліки від COVID-19 в Instagram 2020 року. Його спіймали й заарештували під час зустрічі з "інвестором", який насправді був таємним агентом ФБР.

Кіт Міддлбрук

Міддлбрук обманним шляхом залучав інвестиції, обіцяючи величезний прибуток для компанії, яку він назвав Quantum Prevention CV Inc. За його словами, одна сторона в Дубаї запропонувала купити його компанію за $10 мільярдів, щоб залучити інвесторів, і що його фінансували сім інших сторін, вклавши від $7500 тисяч до мільйона. Він також неправдиво стверджував, що легенда НБА Ервін "Меджік" Джонсон був членом ради директорів.

Своєю чергою Джонсон, нещодавно нагороджений Президентською медаллю Свободи, дав свідчення про те, що він ніколи не був пов'язаний із фіктивною компанією Міддлбрука. За це адвокат Міддлбрука обізвав спортсмена "найбільшим брехуном", якого він коли-небудь бачив.

Міддлбрук дуже любить хвалитися своїми фото зі знаменитостями

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