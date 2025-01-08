Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус сыграли свадьбу на островах: детали

Весной 2024 года у пары родилась дочь. Об отношениях Сьюки и Роберта известно с 2018 года.

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Британский актер Роберт Паттинсон и певица Сьюки Уотерхаус поженились во время частной церемонии со своими самыми близкими людьми, включая их 10-месячную дочь. Об этом пишет Daily Mail.

Инсайдер рассказал, что церемония прошла на Карибских островах накануне Нового 2025 года.

"Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились на Новый год на карибском курорте, где я работаю!!!" — рассказал источник.

По словам официантки вечера, молодожены "были такие милые", а их дочь была в замечательном маленьком платье подружки невесты.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон Фото: Getty Images

Инсайдер добавил, что "их семья также была там", и это была "такая милая свадьба".

Источники также утверждали, что 33-летняя невеста и 38-летний жених были "такими добрыми" ко всем.

Сьюки Уотерхаус родила Роберту дочь в марте 2024 года. Ребенок стал первым для обоих.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон Фото: Getty Images

Звезда фильма "Бэтмен" и его избранница встречаются с 2018 года. Они мало говорят о своих отношениях и редко появляются вместе на публике, держа историю своей личной жизни подальше от камер и вопросов журналистов.

Напомним, Сьюки Уотерхаус показала фигуру спустя четыре месяца после родов.

Также Фокус писал о первом комментарии Роберта Паттинсона относительно рождения дочери.