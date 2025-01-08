Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус зіграли весілля на островах: деталі

Навесні 2024 року в пари народилася донька. Про стосунки Сьюкі та Роберта відомо з 2018 року.

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Британський актор Роберт Паттінсон і співачка Сьюкі Вотергаус одружилися під час приватної церемонії зі своїми найближчими людьми, включаючи їхню 10-місячну доньку. Про це пише Daily Mail.

Інсайдер розповів, що церемонія пройшла на Карибських островах напередодні Нового 2025 року.

"Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус одружилися на Новий рік на карибському курорті, де я працюю!!!" — розповіло джерело.

За словами офіціантки вечора, молодята "були такі милі", а їхня донька була у чудовій маленькій сукні подружки нареченої.

Сьюкі Вотергаус та Роберт Паттінсон Фото: Getty Images

Інсайдер додав, що "їхня родина також була там", і це було "таке миле весілля".

Джерела також стверджували, що 33-річна наречена та 38-річний наречений були "такими добрими" до всіх.

Сьюкі Вотергаус народила Роберту доньку в березні 2024. Дитина стала першою для обох.

Сьюкі Вотергаус та Роберт Паттінсон Фото: Getty Images

Зірка фільму "Бетмен" та його обраниця зустрічаються з 2018 року. Вони мало говорять про свої стосунки та рідко зʼявляються разом на публіці, тримаючи історію свого особистого життя подалі від камер та запитань журналістів.

Нагадаємо, Сьюкі Вотергаус показала фігуру через чотири місяці після пологів.

Також Фокус писав про перший коментар Роберта Паттінсона щодо народження доньки.