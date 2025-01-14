Максим Галкин показал видео с отдыха в горах вместе с сыном

Российский шоумен Максим Галкин поделился теплым видео с зимнего отдыха на горнолыжном курорте вместе с сыном Гарри. В ролике он демонстрирует, как отец и сын вместе осваивают зимние виды спорта.

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Российский шоумен Максим Галкин опубликовал видео на котором он вместе с сыном Гарри проводит время на горнолыжном курорте. 12 января артист поделился видео в Instagram.

В видео Галкин и его сын одновременно спускаются с горы: Максим на лыжах, а Гарри — на сноуборде.

"Гарри. Первые шаги на сноуборде", — подписал видео шоумен.

Максим Галкин не раскрыл место, где они отдыхают. Известно, что Галкин с женой, певицей Аллой Пугачевой, воспитывает двойняшек — Лизу и Гарри, которых родила суррогатная мать в сентябре 2013 года.

После выступления против российской агрессии в Украине, Галкин подвергся травле в России и с семьей покинул страну, переехав в Израиль. В сентябре 2022 года Министерство юстиции России внесло его в реестр "иностранных агентов". Его жена, Алла Пугачева, также выразила свою поддержку Украине, призывая признать ее "иноагентом".

Сейчас Максим Галкин активно гастролирует в Европе и Америке, высмеивая российского президента Владимира Путина, которого разыскивает Международный уголовный суд.

Напомним, ранее мы писали, что Максим Галкин показал, как выглядит в реальной жизни 75-летняя Алла Пугачева.

Кроме этого, Фокус писал, что Максим Галкин посетил Украинский музей и показал выставку модернистов.