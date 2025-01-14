Максим Галкін показав відео з відпочинку в горах разом із сином
Російський шоумен Максим Галкін поділився теплим відео з зимового відпочинку на гірськолижному курорті разом із сином Гаррі. У ролику він демонструє, як батько і син разом освоюють зимові види спорту.
Російський шоумен Максим Галкін опублікував відео на якому він разом із сином Гаррі проводить час на гірськолижному курорті. 12 січня артист поділився відео в Instagram.
У відео Галкін і його син одночасно спускаються з гори: Максим на лижах, а Гаррі – на сноуборді.
"Гаррі. Перші кроки на сноуборді", – підписав відео шоумен.
Максим Галкін не розкрив місце, де вони відпочивають. Відомо, що Галкін із дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, виховує двійнят – Лізу та Гаррі, яких народила сурогатна мати у вересні 2013 року.
Після виступу проти російської агресії в Україні, Галкін зазнав цькування в Росії та з родиною залишив країну, переїхавши до Ізраїлю. У вересні 2022 року Міністерство юстиції Росії внесло його до реєстру "іноземних агентів". Його дружина, Алла Пугачова, також висловила свою підтримку Україні, закликаючи визнати її "іноагентом".
Наразі Максим Галкін активно гастролює в Європі та Америці, висміюючи російського президента Володимира Путіна, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Максим Галкін показав, який вигляд у реальному житті має 75-річна Алла Пугачова.
Крім цього, Фокус писав, що Максим Галкін відвідав Український музей і показав виставку модерністів.