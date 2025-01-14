Чертовщина какая-то: 5 лучших фильмов Netflix о ведьмах, магии и потустороннем мире

Колдовство и магия – вещи, которые хоть и пугают многих, но фильмы на эту тему пользуются неизменной популярностью.

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Истории о ведьмах и колдунах во все времена будоражили воображение людей, и кинематограф этим воспользовался в полной мере, создав немало фильмов, мультфильмов и сериалов о похождениях тех, кто дружит с потусторонними силами. При этом жанры в самые разные: от исторических драм до комедий и фильмов ужасов. Фокус предлагает вашему вниманию пять лучших картин на тему колдовства, магии и прочих сверхъестественных штук от Netflix.

"Ведьма"

"Ведьма" – фильм ужасов Роберта Эггерса, премьера которого состоялась в 2015 году. Действие картины происходит в Новой Англии 1630-х годов. Супруги-пуритане Уильям и Кэтрин пытаются вести благочестивую христианскую жизнь, обосновавшись на краю непроходимой глуши с пятью детьми. Когда их новорожденный сын Сэмюэль таинственно исчезает, а урожай погибает, семья начинает нападать друг на друга. Лента представляет собой тщательное погружение в религиозную паранойю той эпохи.

Главную роль в фильме сыграла Аня Тейлор-Джой. Его медленное развитие и подлинные диалоги вовлекают зрителя в его жуткую обстановку повествования, приводя к кульминации, которая одновременно тревожит и заставляет задуматься. Критики и зрители одинаково хвалят фильм за его историческую точность и психологическую глубину, что делает его выдающимся в жанре сверхъестественного ужаса.

Лента отличилась и хорошими сборами, собрав $40 миллионов при бюджете в $4 миллиона.

Сам Эггерс считает "Ведьму" одной из лучших своих работ. Он перенял стиль повествования и раскрытия событий этой картины для "Носферату".

"Ритуал"

"Ритуал" — британский фильм ужасов, снятый режиссером Дэвидом Брукнером по одноименному роману Адама Нэвилла.

В центре сюжета – четверо старых друзей по колледжу, которые воссоединяются для путешествия по скандинавской глуши. Неправильный поворот приводит их в таинственные леса скандинавских легенд, где древнее зло все еще существует, преследуя их. Фильм искусно сочетает элементы дружбы и страха, достигая кульминации в столкновении с мифическим зверем.

Это захватывающая смесь психологического ужаса и скандинавской мифологии. Сила фильма заключается в его способности поддерживать напряжение и саспенс через динамику персонажей и тревожную атмосферу. Монстр, когда раскрывается, уникально ужасает, черпая вдохновение из богатой истории. Съемки, кстати, проходили в Южных Карпатах

Премьера "Ритуала" состоялась 9 февраля 2017 года на Netflix.

"Апостол"

"Апостол" – фильм ужасов 2018 года режиссера Гарета Эванса. Действие картины переносит зрителя в 1905 год В центре истории – Томас Ричардсон, бывший христианский миссионер, которого преследовали в Пекине во время Ихэтуаньского восстания за то, что он привнес христианство в Китай. Он приезжает на отдаленный валлийский остров, чтобы спасти свою сестру Дженнифер, похищенную религиозным культом с требованием выкупа. Проповедник культа Малкольм Хау утверждает, что может говорить от лица богини этого острова. Поскольку земля на этом острове не отличается плодородием, для улучшения урожая они используют кровь как животных, так и свою, но в последнее время эти средства не помогают. Томас выдает себя за последователя культа и погружается в устрашающую пучину событий.

Главную роль в картине сыграл Дэн Стивенс. К актерскому составу также присоединились Майкл Шин, Люси Бойнтон, Билл Милнер и Кристин Фросет.

"Древние ритуалы"

"Древние ритуалы"– американский фильм ужасов 2020 года режиссера Кристофера Алендера. Он повествует о мексиканско-американской журналистке Кристине Лопес (Бриджит Кали Каналес), которая возвращается в свой родной город недалеко от Веракруса в поисках истории о колдовстве и целительстве. Там ее похищают местные жители после того, как бруха (ведьма) определяет, что Кристина одержима и должна быть очищена с помощью древних ритуалов.

Картина исследует темы идентичности, веры и столкновения современности и традиций. Он выделяется своим акцентом на культурных практиках коренных народов и личном пути главного героя. Фильм сочетает в себе элементы телесного ужаса с психологическим террором, создавая напряженную и клаустрофобную атмосферу, которая эффективно передает борьбу между скептицизмом и древними преданиями.

Фильм понравился зрителям, набрав на Rotten Tomatoes 98%.

"Ночные тетради"

"Ночные тетради" – американский мрачный фэнтезийный фильм режиссера Дэвида Яровски по сценарию Микки Доутри и Тобиаса Иакониса. В его основе – одноименная детская книга Дж. Э. Уайта. Он рассказывает историю Алекса, мальчика, одержимого страшными историями, который оказывается в ловушке злой ведьмы в ее волшебной квартире в Нью-Йорке. Чтобы выжить, он должен каждую ночь рассказывать леденящую душу новую историю. Фильм переплетает повествование, богатое фантазиями и темными чарами, пока Алекс и его пленница Ясмин планируют свой побег.

Это семейный фильм ужасов, который уравновешивает детские страхи с силой повествования, что делает его интересным как для молодой аудитории, так и для взрослых. Изображение ведьмы Наташи Кристен Риттер восхитительно злобно, привнося на экран как очарование, так и угрозу.

В фильме снимались Уинслоу Фегли, Лидия Джюэтт и Кристен Риттер.

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