Чортівня якась: 5 найкращих фільмів Netflix про відьом, магію та потойбічний світ

Чаклунство і магія – речі, які хоч і лякають багатьох, але фільми на цю тему користуються незмінною популярністю.

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Історії про відьом і чаклунів у всі часи розбурхували уяву людей, і кінематограф цим скористався повною мірою, створивши чимало фільмів, мультфільмів і серіалів про пригоди тих, хто товаришує з потойбічними силами. При цьому жанри в них найрізноманітніші: від історичних драм до комедій і фільмів жахів. Фокус пропонує вашій увазі п'ять найкращих картин на тему чаклунства, магії та інших надприродних штук від Netflix.

"Відьма"

"Відьма" – фільм жахів Роберта Еггерса, прем'єра якого відбулася 2015 року. Дія картини відбувається в Новій Англії 1630-х років. Подружжя-пуритани Вільям і Кетрін намагаються вести благочестиве християнське життя, влаштувавшись на краю непрохідної глушини з п'ятьма дітьми. Коли їхній новонароджений син Семюель таємниче зникає, а врожай гине, сім'я починає нападати один на одного. Стрічка являє собою ретельне занурення в релігійну параною тієї епохи.

Головну роль у фільмі зіграла Аня Тейлор-Джой. Його повільний розвиток і справжні діалоги втягують глядача в його моторошну обстановку оповіді, приводячи до кульмінації, яка водночас тривожить і змушує замислитися. Критики і глядачі однаково хвалять фільм за його історичну точність і психологічну глибину, що робить його видатним у жанрі надприродного жаху.

Стрічка відзначилася і хорошими зборами, заробивши $40 мільйонів за бюджету в $4 мільйони.

Сам Еггерс вважає "Відьму" однією з найкращих своїх робіт. Він перейняв стиль оповіді й розкриття подій цієї картини для "Носферату".

"Ритуал"

"Ритуал" – британський фільм жахів, знятий режисером Девідом Брукнером за однойменним романом Адама Невілла.

У центрі сюжету – четверо старих друзів по коледжу, які возз'єднуються для подорожі скандинавською глушиною. Неправильний поворот приводить їх у таємничі ліси скандинавських легенд, де древнє зло все ще існує, переслідуючи їх. Фільм майстерно поєднує елементи дружби і страху, досягаючи кульмінації в зіткненні з міфічним звіром.

Це захоплива суміш психологічного жаху та скандинавської міфології. Сила фільму полягає в його здатності підтримувати напругу і саспенс через динаміку персонажів і тривожну атмосферу. Монстр, коли розкривається, унікально жахає, черпаючи натхнення з багатої історії. Зйомки, до речі, проходили в Південних Карпатах

Прем'єра "Ритуалу" відбулася 9 лютого 2017 року на Netflix.

"Апостол"

"Апостол" – фільм жахів 2018 року режисера Гарета Еванса. Дія картини переносить глядача в 1905 рік У центрі історії – Томас Річардсон, колишній християнський місіонер, якого переслідували в Пекіні під час Іхетуаньського повстання за те, що він привніс християнство в Китай. Він приїжджає на віддалений валлійський острів, щоб врятувати свою сестру Дженніфер, викрадену релігійним культом з вимогою викупу. Проповідник культу Малкольм Хау стверджує, що може говорити від імені богині цього острова. Оскільки земля на цьому острові не відрізняється родючістю, для поліпшення врожаю вони використовують кров як тварин, так і свою, але останнім часом ці засоби не допомагають. Томас видає себе за послідовника культу і занурюється в страхітливу безодню подій.

Головну роль у картині зіграв Ден Стівенс. До акторського складу також приєдналися Майкл Шин, Люсі Бойнтон, Білл Мілнер і Крістін Фросет.

"Стародавні ритуали"

"Стародавні ритуали" – американський фільм жахів 2020 року режисера Крістофера Алендера. Він оповідає про мексикансько-американську журналістку Христину Лопес (Бріджит Калі Каналес), яка повертається до свого рідного міста недалеко від Веракруса в пошуках історії про чаклунство і цілительство. Там її викрадають місцеві жителі після того, як бруха (відьма) визначає, що Крістіна одержима і має бути очищена за допомогою стародавніх ритуалів.

Картина досліджує теми ідентичності, віри та зіткнення сучасності й традицій. Він виділяється своїм акцентом на культурних практиках корінних народів та особистому шляху головного героя. Фільм поєднує в собі елементи тілесного жаху з психологічним терором, створюючи напружену і клаустрофобну атмосферу, що ефективно передає боротьбу між скептицизмом і стародавніми переказами.

Фільм сподобався глядачам, набравши на Rotten Tomatoes 98%.

"Нічні зошити"

"Нічні зошити" – американський похмурий фентезійний фільм режисера Девіда Яровскі за сценарієм Міккі Доутрі та Тобіаса Іаконіса. У його основі — однойменна дитяча книга Дж. Е. Вайта. Він розповідає історію Алекса, хлопчика, одержимого страшними історіями, який опиняється в пастці злої відьми в її чарівній квартирі в Нью-Йорку. Щоб вижити, він повинен щоночі розповідати нову історію, від якої холоне душа. Фільм переплітає розповідь, багату фантазіями і темними чарами, поки Алекс і його полонянка Ясмін планують свою втечу.

Це сімейний фільм жахів, який врівноважує дитячі страхи з силою оповіді, що робить його цікавим як для молодої аудиторії, так і для дорослих. Зображення відьми Наташі Крістен Ріттер чудово злісне, привносячи на екран як чарівність, так і загрозу.

У фільмі знімалися Вінслоу Феглі, Лідія Джюетт і Крістен Ріттер.

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