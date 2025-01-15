Девушка Венсана Касселя показала первые кадры их сына (фото)

Четано родился 7 января 2025 года в Париже. Он стал первым ребенком для Нары Баптисты и первым сыном для актера.

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28-летняя бразильская модель Нара Баптиста показала первые фото сына от Венсана Касселя, 58. Снимками с новорожденным возлюбленная французского актера поделилась в Instagram.

На первом кадре Нара держала крошечную ручку первенца. Малыша назвали Четано.

"Спасибо сын, спасибо, что выбрал маму, эта любовь во мне не вмещается, а переполняет, плачу и плачу и плачу. Но это чистая любовь! Ровно неделю, как ты родился", — написала девушка Венсана Касселя.

На еще одном фото Нара позировала с Четано на руках и показала себя на последних неделях беременности.

Сын Венсана Касселя

Для Нары ребенок стал первым, а у Касселя уже есть трое дочерей от Моники Беллуччи и Тины Кунаки. Первая родила актеру Деву и Леони, а вторая — Амазонию.

"Угадайте, кто родился 7 января 2025 года. Уже умный, полный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой чувак в мире", — писал Кассель.

О новых отношениях француза стало известно в 2023 году после его развода с Тиной Кунаки. Сначала в сети ходили слухи, а потом пара начала появляться вместе на официальных мероприятиях.

В сентябре 2024 года Баптиста объявила о первой беременности.

Нара Баптиста и Венсан Кассель Фото: Getty Images

"Мама ждет тебя", — написала юная избранница Венсана Касселя.

Напомним, у Венсана Касселя родился первый сын.

Также Фокус писал о совместном появлении Венсана Касселя и Нары Баптисты на публике.