Дівчина Венсана Касселя показала перші кадри їхнього сина (фото)

Четано народився 7 січня 2025 в Парижі. Він став першою дитиною для Нари Баптісти та першим сином для актора.

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28-річна бразильська модель Нара Баптіста показала перші фото сина від Венсана Касселя, 58. Знімками з новонародженим кохана французького актора поділилася в Instagram.

На першому кадрі Нара тримала крихітну ручку первістка. Малюка назвали Четано.

"Дякую сину, дякую, що обрав маму, ця любов в мені не вміщається, а переповнює, плачу і плачу і плачу. Але це чиста любов! Рівно тиждень, як ти народився", — написала дівчина Венсана Касселя.

На ще одному фото Нара позувала з Четано на руках та показала себе на останніх тижнях вагітності.

Син Венсана Касселя

Для Нари дитина стала першою, а у Касселя вже є троє доньок від Моніки Беллуччі та Тіни Кунакі. Перша народила актору Деву та Леоні, а друга — Амазонію.

"Вгадайте, хто народився 7 січня 2025 року.. Уже розумний, сповнений здоров'я, любові і поезії. Найкрутіший чувак у світі", — писав Кассель.

Про нові стосунки француза стало відомо у 2023 році після його розлучення з Тіною Кунакі. Спочатку в мережі ходили чутки, а згодом пара почала зʼявлятися разом на офіційних заходах.

У вересні 2024 Баптіста оголосила про першу вагітність.

Нара Баптіста та Венсан Кассель Фото: Getty Images

"Мама чекає на тебе", — написала юна обраниця Венсана Касселя.

Нагадаємо, у Венсана Касселя народився перший син.

Також Фокус писав про спільну появу Венсана Касселя та Нари Баптісти на публіці.