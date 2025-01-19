В ожидании "Эмили в Париже": топ сериалов с похожей атмосферой (видео)

В 2024 году вышел четвертый сезон "Эмили в Париже", который заинтриговал концовкой, ведь героиня перебралась в Рим. Пока мы ждем продолжения истории с Лили Коллинз в главной роли, советуем впервые или повторно посмотреть картины с похожей атмосферой.

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До выхода нового сезона "Эмили в Париже" (или в Риме) нужно ждать около года. В ожидании Фокус советует подборку сериалов, которые похожи на "Эмили в Париже" по атмосфере, стилю или теме.

1. "Жирным шрифтом" (The Bold Type)

Три молодые девушки работают в престижном нью-йоркском женском журнале Scarlet. Они сталкиваются с вызовами карьеры, личной жизни и дружбы, пытаясь найти баланс между амбициями и ценностями.

Схожесть: жизнь в мегаполисе, мода, стиль, карьерный рост и романтика.

Трейлер сериала "Жирным шрифтом"

2. "Секс в большом городе" (Sex and the City)

Четыре подруги, которые живут в Нью-Йорке, исследуют любовь, дружбу и карьеру. В главных ролях — Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. У сериала уже есть продолжение "И просто так".

Схожесть: гламурный стиль жизни, яркие образы, динамичные личные отношения, роскошный фон больших городов.

Трейлер сериала "Секс в большом городе"

3. "Молодая" (Younger)

Главная героиня Лиза, которая в свои 40 лет выглядит молодо, решает выдавать себя за 26-летнюю, чтобы получить работу в издательском бизнесе. В главной роли новая девушка Хью Джекмана Саттон Фостер.

Схожесть: карьера, стиль, романтические интриги, яркий городской ритм.

Трейлер сериала "Молодая"

4. "Дневники Кэрри" (The Carrie Diaries)

Приквел к "Сексу в большом городе", где рассказывается о юности Кэрри Брэдшоу. Зрители узнают, как она начинала свой путь в мир моды и журналистики.

Схожесть: мода, Париж (во втором сезоне), поиск себя, интригующие любовные линии.

Трейлер сериала "Дневники Кэрри"

5. "В стиле Джейн" (Jane by Design)

Джейн, обычная школьница, случайно получает работу в мире высокой моды. Она пытается скрыть свой настоящий возраст, чтобы справиться с двумя жизнями — школьной и рабочей.

Схожесть: мир моды, двойная жизнь, поиск себя во взрослом мире.

Трейлер сериала "В стиле Джейн"

6. "Отчаянные домохозяйки" (Desperate Housewives)

Четыре подруги живут в тихом пригороде, но их жизнь полна интриг, тайн и драм. Это микс комедии, драмы и роскоши.

Схожесть: роскошный стиль, драматические и романтические элементы.

Также есть похожий по атмосфере сериал от создателя "домохозяек" Марка Черри "Коварные горничные".

Трейлер сериала "Отчаянные домохозяйки"

Напомним, актер "Эмили в Париже" может покинуть проект.

Также Фокус писал о топ медицинских сериалов.