В очікуванні "Емілі в Парижі": топ серіалів зі схожою атмосферою (відео)

У 2024 році вийшов четвертий сезон "Емілі в Парижі", який заінтригував кінцем, адже героїня перебралася до Рима. Поки ми чекаємо продовження історії з Лілі Коллінз у головній ролі, радимо вперше чи повторно подивитися картини зі схожою атмосферою.

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До виходу нового сезону "Емілі в Парижі" (чи в Римі) потрібно чекати близько року. В очікуванні Фокус радить добірку серіалів, які схожі на "Емілі в Парижі" за атмосферою, стилем або темою.

1. "Жирним шрифтом" (The Bold Type)

Три молоді дівчини працюють у престижному нью-йоркському жіночому журналі Scarlet. Вони зіштовхуються з викликами кар'єри, особистого життя та дружби, намагаючись знайти баланс між амбіціями та цінностями.

Схожість: життя в мегаполісі, мода, стиль, кар'єрний ріст і романтика.

Трейлер серіалу "Жирним шрифтом"

2. "Секс і місто" (Sex and the City)

Чотири подруги, які живуть у Нью-Йорку, досліджують любов, дружбу та кар’єру. У головних ролях — Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс та Синтія Ніксон. У серіалу вже є продовження "І просто так".

Схожість: гламурний стиль життя, яскраві образи, динамічні особисті стосунки, розкішний фон великих міст.

Трейлер серіалу "Секс і місто"

3. "Молода" (Younger)

Головна героїня Ліза, яка у свої 40 років виглядає молодо, вирішує видавати себе за 26-річну, щоб отримати роботу у видавничому бізнесі. У головній ролі нова дівчина Гʼю Джекмана Саттон Фостер.

Схожість: кар'єра, стиль, романтичні інтриги, яскравий міський ритм.

Трейлер серіалу "Молода"

4. "Щоденники Керрі" (The Carrie Diaries)

Приквел до "Сексу і місто", де розповідається про юність Керрі Бредшоу. Глядачі дізнаються, як вона починала свій шлях до світу моди та журналістики.

Схожість: мода, Париж (у другому сезоні), пошук себе, інтригуючі любовні лінії.

Трейлер серіалу "Щоденники Керрі"

5. "У стилі Джейн" (Jane by Design)

Джейн, звичайна школярка, випадково отримує роботу у світі високої моди. Вона намагається приховати свій справжній вік, щоб впоратися з двома життями – шкільним і робочим.

Схожість: світ моди, подвійне життя, пошук себе у дорослому світі.

Трейлер серіалу "У стилі Джейн"

6. "Відчайдушні домогосподарки" (Desperate Housewives)

Чотири подруги живуть у тихому передмісті, але їхнє життя сповнене інтриг, таємниць і драм. Це мікс комедії, драми та розкоші.

Схожість: розкішний стиль, драматичні та романтичні елементи.

Також є схожий за атмосферою серіал від творця "домогосподарок" Марка Черрі "Підступні покоївки".

Трейлер серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

Нагадаємо, актор "Емілі в Парижі" може покинути проєкт.

Також Фокус писав про топ медичних серіалів.