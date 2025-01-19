В очікуванні "Емілі в Парижі": топ серіалів зі схожою атмосферою (відео)
У 2024 році вийшов четвертий сезон "Емілі в Парижі", який заінтригував кінцем, адже героїня перебралася до Рима. Поки ми чекаємо продовження історії з Лілі Коллінз у головній ролі, радимо вперше чи повторно подивитися картини зі схожою атмосферою.
До виходу нового сезону "Емілі в Парижі" (чи в Римі) потрібно чекати близько року. В очікуванні Фокус радить добірку серіалів, які схожі на "Емілі в Парижі" за атмосферою, стилем або темою.
1. "Жирним шрифтом" (The Bold Type)
Три молоді дівчини працюють у престижному нью-йоркському жіночому журналі Scarlet. Вони зіштовхуються з викликами кар'єри, особистого життя та дружби, намагаючись знайти баланс між амбіціями та цінностями.
Схожість: життя в мегаполісі, мода, стиль, кар'єрний ріст і романтика.
2. "Секс і місто" (Sex and the City)
Чотири подруги, які живуть у Нью-Йорку, досліджують любов, дружбу та кар’єру. У головних ролях — Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс та Синтія Ніксон. У серіалу вже є продовження "І просто так".
Схожість: гламурний стиль життя, яскраві образи, динамічні особисті стосунки, розкішний фон великих міст.
3. "Молода" (Younger)
Головна героїня Ліза, яка у свої 40 років виглядає молодо, вирішує видавати себе за 26-річну, щоб отримати роботу у видавничому бізнесі. У головній ролі нова дівчина Гʼю Джекмана Саттон Фостер.
Схожість: кар'єра, стиль, романтичні інтриги, яскравий міський ритм.
4. "Щоденники Керрі" (The Carrie Diaries)
Приквел до "Сексу і місто", де розповідається про юність Керрі Бредшоу. Глядачі дізнаються, як вона починала свій шлях до світу моди та журналістики.
Схожість: мода, Париж (у другому сезоні), пошук себе, інтригуючі любовні лінії.
5. "У стилі Джейн" (Jane by Design)
Джейн, звичайна школярка, випадково отримує роботу у світі високої моди. Вона намагається приховати свій справжній вік, щоб впоратися з двома життями – шкільним і робочим.
Схожість: світ моди, подвійне життя, пошук себе у дорослому світі.
6. "Відчайдушні домогосподарки" (Desperate Housewives)
Чотири подруги живуть у тихому передмісті, але їхнє життя сповнене інтриг, таємниць і драм. Це мікс комедії, драми та розкоші.
Схожість: розкішний стиль, драматичні та романтичні елементи.
Також є схожий за атмосферою серіал від творця "домогосподарок" Марка Черрі "Підступні покоївки".
Нагадаємо, актор "Емілі в Парижі" може покинути проєкт.
Також Фокус писав про топ медичних серіалів.