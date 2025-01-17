Бен Стиллер рассказал, почему он так долго женат (фото)

В 2017 году пара на определенный период разошлась. Впрочем, пандемия ковида "примирила" актера и Кристин Тейлор.

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59-летний американский актер и комик Бен Стиллер раскрыл секрет своего 25-летнего брака. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Ночь в музее" признался, что секрет его брака с женой Кристин Тейлор, 53, заключается в том, что он ценит каждый день, проведенный вместе.

Пара рассталась в 2017 году после 17 лет брака на три года. Но они снова стали парой, когда Бен переехал к ней во время пандемии ради их двух детей, дочери Эллы, 22, и сына Квинлина, 19.

Во время своего последнего интервью актер поделился: "Я не знаю, как это произошло, но мы двое этого хотели".

"Теперь каждый день, который мы вместе, мы не воспринимаем как должное", — добавил он.

"По крайней мере я знаю, что нет, потому что ты знаешь, что это может исчезнуть, и для меня это подарок для наших отношений в том, что мы имеем это каждый день, и я действительно так счастлив, что мы вместе", — признался актер.

Бен Стиллер с женой и сыном Фото: Getty Images

Актер добавил, что с любым браком или отношениями нужно работать.

"Я не знаю. Я просто благодарен", — сказал Бен Стиллер о своем браке.

Бен Стиллер с дочерью Фото: Getty Images

"У меня нет никакого замечательного совета относительно отношений, кроме того, что я очень благодарен, что мы снова вместе, и я думаю, что сейчас — я думаю, что иногда людям не стоит мириться — иногда это неправильно. Для нас это было правильно", — признался актер.

Напомним, Бен Стиллер вышел на красную дорожку с женой.

Также Фокус писал о визите Бена Стиллера в Украину в 2022 году.