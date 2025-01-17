Бен Стіллер розповів, чому він так довго одружений (фото)

У 2017 році пара на певний період розійшлася. Втім, пандемія ковіду "примирила" актора та Крістін Тейлор.

Related video

59-річний американський актор та комік Бен Стіллер розкрив секрет свого 25-річного шлюбу. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Ніч у музеї" зізнався, що секрет його шлюбу з дружиною Крістін Тейлор, 53, полягає в тому, що він цінує кожен день, проведений разом.

Пара розлучилася у 2017 році після 17 років шлюбу на три роки. Але вони знову стали парою, коли Бен переїхав до неї під час пандемії заради їхніх двох дітей, дочки Елли, 22, і сина Квінліна, 19.

Під час свого останнього інтерв’ю актор поділився: "Я не знаю, як це сталося, але ми двоє цього хотіли".

"Тепер кожен день, який ми разом, ми не сприймаємо як належне", — додав він.

"Принаймні я знаю, що ні, тому що ти знаєш, що це може зникнути, і для мене це подарунок для наших стосунків у тому, що ми маємо це щодня, і я справді такий щасливий, що ми разом", — зізнався актор.

Бен Стіллер з дружиною та сином Фото: Getty Images

Актор додав, що з будь-яким шлюбом або стосунками "ви повинні працювати над цим".

"Я не знаю. Я просто вдячний", — сказав Бен Стіллер про своє одруження.

Бен Стіллер з донькою Фото: Getty Images

"У мене немає жодної чудової поради щодо стосунків, окрім того, що я дуже вдячний, що ми знову разом, і я думаю, що зараз — я думаю, що іноді людям не варто миритися — іноді це неправильно. Для нас це було правильно", — зізнався актор.

Нагадаємо, Бен Стіллер вийшов на червону доріжку з дружиною.

Також Фокус писав про візит Бена Стіллера в Україну у 2022 році.