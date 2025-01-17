Бен Стіллер розповів, чому він так довго одружений (фото)
У 2017 році пара на певний період розійшлася. Втім, пандемія ковіду "примирила" актора та Крістін Тейлор.
59-річний американський актор та комік Бен Стіллер розкрив секрет свого 25-річного шлюбу. Про це пише Daily Mail.
Зірка фільму "Ніч у музеї" зізнався, що секрет його шлюбу з дружиною Крістін Тейлор, 53, полягає в тому, що він цінує кожен день, проведений разом.
Пара розлучилася у 2017 році після 17 років шлюбу на три роки. Але вони знову стали парою, коли Бен переїхав до неї під час пандемії заради їхніх двох дітей, дочки Елли, 22, і сина Квінліна, 19.
Під час свого останнього інтерв’ю актор поділився: "Я не знаю, як це сталося, але ми двоє цього хотіли".
"Тепер кожен день, який ми разом, ми не сприймаємо як належне", — додав він.
"Принаймні я знаю, що ні, тому що ти знаєш, що це може зникнути, і для мене це подарунок для наших стосунків у тому, що ми маємо це щодня, і я справді такий щасливий, що ми разом", — зізнався актор.
Актор додав, що з будь-яким шлюбом або стосунками "ви повинні працювати над цим".
"Я не знаю. Я просто вдячний", — сказав Бен Стіллер про своє одруження.
"У мене немає жодної чудової поради щодо стосунків, окрім того, що я дуже вдячний, що ми знову разом, і я думаю, що зараз — я думаю, що іноді людям не варто миритися — іноді це неправильно. Для нас це було правильно", — зізнався актор.
Нагадаємо, Бен Стіллер вийшов на червону доріжку з дружиною.
Також Фокус писав про візит Бена Стіллера в Україну у 2022 році.