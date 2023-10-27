Бен Стіллер вийшов на червону доріжку з дружиною та сином (фото)

Зіркова пара одружилася у 2000 році. Згодом вони розставалися, проте згодом відновили стосунки.

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57-річний американський актор Бен Стіллер позував на червоній доріжці зі своєю дружиною Крістін Тейлор, 52, та їхнім 18-річним сином Квінном. Про це пише Daily Mail.

Зіркова родина зʼявилася майже в повному складі у Лінкольн-центрі на 25-річчя проєкту ALS. З подружжям та їхнім сином не було лише доньки Елли, 21.

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Близько півтора року тому Бен підтвердив, що вони з Крістін відновили свої стосунки у 2020, через три роки після розлучення.

Протягом усього розриву вони залишалися друзями, а потім відновили роман після спільної самоізоляції під час пандемії COVID-19.

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Бен Стіллер з дружиною та сином Фото: Getty Images

На червоній доріжці пара зʼявилася в образах темних відтінків, демонструючи свою підтримку боротьбі з бічним аміотрофічним склерозом (БАС), також відомою як хвороба Лу Геріга.

Крістін, акторка, випромінювала нью-йоркську елегантність у витонченій чорній мінісукні, яка була підкреслена кількома білими бантами з одного боку.

Бен Стіллер з дружиною та сином Фото: Getty Images

Тим часом Стіллер і його син доповнювали один одного в майже ідентичних темно-блакитних костюмах і носили краватки різних відтінків.

Нагадаємо, Бен Стіллер зізнався в любові Львову.

Також Фокус писав про візит Бена Стіллера в Україну у 2022 році.