Певица Кэрри Андервуд вышла из себя из-за проблем со звуком на инаугурации Трампа (видео)

Из-за технических проблем с музыкой в зале,где проходила инаугурация, повисла неловкая пауза, которая продолжалась около двух минут.

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41-летняя американская певица в стиле кантри Кэрри Андервуд, которая в этом году удостоилась исполнить гимн США на инаугурации Дональда Трампа, осталась очень недовольна условиями, предоставленными организаторами для выступления, сообщает Daily Mail.

По словам очевидцев, она обиделась, что ей "не оказали такого же уровня уважения", как Бейонсе и Леди Гага, которые выступали ранее на инаугурации Барака Обамы и Джо Байдена.

Проблемы с исполнением гимна у Кэрри начались из-за технических трудностей. В заиграла фонограмма, а затем резко остановилась. После пары минут неловкого молчания Кэрри взяла микрофон и спела гимн a capella, а присутствующией ей подпевали.

Кэрри Андервуд оказалась в неловком положении

Инсайдер рассказал журналистам, что Андервуд "была в ярости" из-за того, что ей не предоставили "сцену или платформу", как предыдущим исполнителям. Предположительно, это произошло из-за того, что мероприятие в последнюю минуту за пару дней до инаугурации перенесли в помещение, поскольку на 20 января в Вашингтоне прогнозировали экстремально холодную погоду.

Такие рокировки оказали большое влияние на выступление певицы.

"Кэрри была недовольна своим выступлением на мероприятии, в первую очередь из-за ограниченного пространства, которое ей предоставили, из-за чего она чувствовала себя стесненной и неуютной. Ее беспокойство было высоким на протяжении всего выступления, и она чувствовала, что ей не оказали того же уровня уважения или восхищения, который получали предыдущие исполнители, такие как Бейонсе и Леди Гага. Она чувствовала, как будто ее вводили и выводили, а потом у нее случился небольшой приступ раздражения. Она привыкла играть на больших площадках со сценой в одиночестве. Ей даже не предоставили сцену или платформу. Она чувствовала, что она буквально просто находится в комнате с людьми вокруг нее и микрофоном. Это нарушило акустику", – объяснил информатор.

Другой человек из окружения певицы был более мягким в формулировках. Он заявил, что хотя ее выступление не было таким идеальным, как певица хотела, тот факт, что была некоторая неловкость в начале, "просто добавил уникальности всему этому".

"В конце концов она посмеется над этим и примет все как есть. Но она разочарована тем, что этот момент, которого она так ждала, был испорчен техническими трудностями", – подчеркнул он.

Выступление Бейонсе на инаугурации Барака Обамы

Ранее Андервуд подверглась критике за согласие выступить на церемонии. На хейт один из друзей артистки заявил, что она исполняла почетную и важную миссию и никогда не была сосредоточена на политических распрях:

"Она делает свою музыку для всех. Она также знает, что многие из ее поклонников будут смотреть инаугурацию. Она чувствует, что для нее от этого будет больше пользы, чем для тех, кто ругает ее за поддержку Трампа".

Источник добавил, что своим выступлением Андервуд хотела объединить людей.

"Музыка – это ее способ сделать это, она смотрит шире, чем любые противоречия, которые возникли и возникнут", – отметил он.

Леди Гага поет на инаугурации Джо Байдена

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп оконфузился, когда пытался поцеловать Меланию Трамп.