Співачка Керрі Андервуд вийшла з себе через проблеми зі звуком на інавгурації Трампа (відео)

Через технічні проблеми з музикою в залі, де відбувалася інавгурація, повисла незручна пауза, яка тривала близько двох хвилин.

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41-річна американська співачка в стилі кантрі Керрі Андервуд, яка цього року удостоїлася виконати гімн США на інавгурації Дональда Трампа, залишилася дуже незадоволена умовами, наданими організаторами для виступу, повідомляє Daily Mail.

За словами очевидців, вона образилася, що їй "не надали такого ж рівня поваги", як Бейонсе і Леді Гага, які виступали раніше на інавгурації Барака Обами і Джо Байдена.

Проблеми з виконанням гімну у Керрі почалися через технічні труднощі. Заграла фонограма, а потім різко зупинилася. Після кількох хвилин незручного мовчання Керрі взяла мікрофон і заспівала гімн a capella, а присутні їй підспівували.

Керрі Андервуд опинилася в незручному становищі

Інсайдер розповів журналістам, що Андервуд "була розлючена" через те, що їй не надали "сцену або платформу", як попереднім виконавцям. Імовірно, це сталося через те, що захід в останню хвилину за кілька днів до інавгурації перенесли в приміщення, оскільки на 20 січня у Вашингтоні прогнозували екстремально холодну погоду.

Такі рокіровки дуже вплинули на виступ співачки.

"Керрі була незадоволена своїм виступом на заході, насамперед через обмежений простір, який їй надали, через що вона почувалася обмеженою та незатишною. Її занепокоєння було високим протягом усього виступу, і вона відчувала, що їй не надали того ж рівня поваги або захоплення, який отримували попередні виконавці, такі як Бейонсе і Леді Гага. Вона відчувала, ніби її вводили і виводили, а потім у неї стався невеликий напад роздратування. Вона звикла грати на великих майданчиках зі сценою на самоті. Їй навіть не надали сцену чи платформу. Вона відчувала, що вона буквально просто перебуває в кімнаті з людьми навколо неї і мікрофоном. Це порушило акустику", — пояснив інформатор.

Інша людина з оточення співачки була більш м'якою у формулюваннях. Він заявив, що хоча її виступ не був таким ідеальним, як співачка хотіла, той факт, що була певна незручність на початку, "просто додав унікальності всьому цьому".

"Зрештою вона посміється над цим і прийме все як є. Але вона розчарована тим, що цей момент, на який вона так чекала, був зіпсований технічними труднощами", — наголосив він.

Виступ Бейонсе на інавгурації Барака Обами

Раніше Андервуд зазнала критики за згоду виступити на церемонії. На хейт один із друзів артистки заявив, що вона виконувала почесну і важливу місію і ніколи не була зосереджена на політичних чварах:

"Вона робить свою музику для всіх. Вона також знає, що багато хто з її шанувальників будуть дивитися інавгурацію. Вона відчуває, що для неї від цього буде більше користі, ніж для тих, хто лає її за підтримку Трампа".

Джерело додало, що своїм виступом Андервуд хотіла об'єднати людей.

"Музика — це її спосіб зробити це, вона дивиться ширше, ніж будь-які протиріччя, які виникли і виникнуть", — зазначив він.

Леді Гага співає на інавгурації Джо Байдена

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп осоромився, коли намагався поцілувати Меланію Трамп.