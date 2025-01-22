Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и Крис Мартин возобновили свой роман (фото)

В 2024 году пара обручилась, а через несколько месяцев, по слухам, решила разойтись. Об отношениях Дакоты и Криса мало что известно, ведь они держат личную жизнь подальше от внимания публики.

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35-летняя американская актриса Дакота Джонсон и 47-летний английский певец Крис Мартин провели время в Мумбаи после новостей об их расставании. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана держала руку фронтмена группы Coldplay, когда они шли к знаменитым Висячим садам Мумбаи в Индии.

Главная актриса фильма "50 оттенков серого" надела черное платье миди с цветочным принтом, кроссовки и собрала темно-каштановые волосы в элегантный пучок. К индийскому образу Дакота Джонсон добавила солнцезащитные очки и лаконичную сумочку через плечо.

Тем временем Крис Мартин появился на улицах Мумбая в голубой бейсболке, синей футболке, черных брюках и теннисных туфлях.

Дакота Джонсон и Крис Мартин

В конце лета 2024 года сообщалось, что фронтмен Coldplay и звезда фильма "50 оттенков серого" разорвали помолвку, о которой стало известно в марте того же года.

Пара "признала, что отношения закончены — и лучше идти дальше", — говорили источники.

Об их отношениях известно немного, ведь пара старалась держать личную жизнь подальше от публики.

Мартин начал встречаться с актрисой в 2017 году после развода с Гвинет Пэлтроу, от которой у музыканта есть 20-летняя дочь Эппл и 18-летний сын Мозес. Бывшие супруги поддерживают близкие отношения после разрыва.

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин с детьми Фото: скріншот

Напомним, Дакота Джонсон посетила Миланскую неделю моды.

Ранее Фокус писал о помолвке Дакоты Джонсон и Криса Мартина.