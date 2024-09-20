Дакота Джонсон в полупрозрачном платье посетила Миланскую неделю моды (фото)

На мероприятии также появилась оскароносная Джессика Честейн. Звезды стали гостями показа Gucci весна/лето 2025.

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34-летняя американская актриса Дакота Джонсон посетила Миланскую неделю моды. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "50 оттенков серого" стала гостьей показа Gucci весна/лето 2025 на событии в итальянском городе.

Дакота появилась в полупрозрачном бледно-розовом платье, позируя для снимков на модном мероприятии. Соединив свой образ с черной кожаной курткой, Дакота дополнила аутфит туфлями с острыми носками в тон и сумочкой из крокодиловой кожи.

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Ее волосы были распущены, а челка спадала на лицо актрисы.

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Также на мероприятии присутствовала голливудская актриса Джессика Честейн, которая надела белое цветочное платье с открытыми плечами. Ее элегантный образ сочетался с черными туфлями на каблуках и рыжими прядями, уложенными в объемные кудри. Также знаменитость, которая поддержала Украину, продемонстрировала солнцезащитные очки и держала в руках лаконичную сумку.

Джессика Честейн Фото: Getty Images

Неделя моды в Милане проходит со вторника, 17 сентября, по понедельник, 23 сентября, и включает в себя 57 показов и 69 презентаций.

Напомним, Наоми Кэмпбелл и Ирина Шейк вышли на подиум во время Миланской недели моды.

Также Фокус писал о появлении Евы Герциговой на Миланской неделе моды.