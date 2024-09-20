Дакота Джонсон у напівпрозорій сукні відвідала Міланський тиждень моди (фото)

На заході також зʼявилася оскароносна Джессіка Честейн. Зірки стали гостями показу Gucci весна/літо 2025.

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34-річна американська акторка Дакота Джонсон відвідала Міланський тиждень моди. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "50 відтінків сірого" стала гостею показу Gucci весна/літо 2025 на події в італійському місті.

Дакота зʼявилася в напівпрозорій блідо-рожевій сукні, позуючи для знімків на модному заході. Поєднавши свій образ з чорною шкіряною курткою, Дакота доповнила аутфіт туфлями з гострими носками в тон і сумочкою з крокодилової шкіри.

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Її волосся було розпущене, а чубчик спадав на обличчя акторки.

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Також на заході була присутня голлівудська акторка Джессіка Честейн, яка одягла білу квіткову сукню з відкритими плечима. Її елегантний образ поєднувався з чорними туфлями на підборах і рудими пасмами, укладеними в об’ємні кучері. Також знаменитість, яка підтримала Україну, продемонструвала сонцезахисні окуляри та тримала в руках лаконічну сумку.

Джессіка Честейн Фото: Getty Images

Тиждень моди в Мілані триває з вівторка, 17 вересня, до понеділка, 23 вересня, і включає в себе 57 показів і 69 презентацій.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл та Ірина Шейк вийшли на подіум під час Міланського тижня моди.

Також Фокус писав про появу Єви Герцигової на Міланському тижні моди.