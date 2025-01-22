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Стиль життя

Зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон та Кріс Мартін відновили свій роман (фото)

Дакота Джонсон та Кріс Мартін, мумбаї, фронтмен гурту Coldplay, дакота джонсон особисте життя, гвінет пелтроу
Фото: Getty Images | Дакота Джонсон та Кріс Мартін

У 2024 році пара заручилася, а через кілька місяців, за чутками, вирішила розійтись. Про стосунки Дакоти та Кріса мало що відомо, адже вони тримають особисте життя подалі від уваги публіки.

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35-річна американська акторка Дакота Джонсон та 47-річний англійський співак Кріс Мартін провели час у Мумбаї після новин про їхнє розставання. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану тримала руку фронтмена гурту Coldplay, коли вони йшли до знаменитих Висячих садів Мумбаї в Індії.

Головна акторка фільму "50 відтінків сірого" одягла чорну сукню міді з квітковим принтом, кросівки та зібрала темно-каштанове волосся в елегантний пучок. До індійського образу Дакота Джонсон додала сонцезахисні окуляри та лаконічну сумочку через плече.

Тим часом Кріс Мартін зʼявився на вулицях Мумбая в блакитній бейсболці, синій футболці, чорних штанах і тенісних туфлях.

Дакота Джонсон та Кріс Мартін

Наприкінці літа 2024 року повідомлялося, що фронтмен Coldplay і зірка фільму "50 відтінків сірого" розірвали заручини, про які стало відомо в березні того ж року.

Пара "визнала, що стосунки закінчені — і краще йти далі", — говорили джерела.

Про їхні стосунки відомо небагато, адже пара намагалася тримати особисте життя подалі від публіки.

Мартін почав зустрічатися з акторкою у 2017 році після розлучення з Гвінет Пелтроу, від якої в музиканта є 20-річна донька Еппл і 18-річний син Мозес. Колишнє подружжя підтримує близькі стосунки після розриву.

Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін з дітьми Fullscreen
Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін з дітьми
Фото: Скріншот

Нагадаємо, Дакота Джонсон відвідала Міланський тиждень моди.

Раніше Фокус писав про заручини Дакоти Джонсон та Кріса Мартіна.