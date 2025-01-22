Зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон та Кріс Мартін відновили свій роман (фото)

У 2024 році пара заручилася, а через кілька місяців, за чутками, вирішила розійтись. Про стосунки Дакоти та Кріса мало що відомо, адже вони тримають особисте життя подалі від уваги публіки.

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35-річна американська акторка Дакота Джонсон та 47-річний англійський співак Кріс Мартін провели час у Мумбаї після новин про їхнє розставання. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану тримала руку фронтмена гурту Coldplay, коли вони йшли до знаменитих Висячих садів Мумбаї в Індії.

Головна акторка фільму "50 відтінків сірого" одягла чорну сукню міді з квітковим принтом, кросівки та зібрала темно-каштанове волосся в елегантний пучок. До індійського образу Дакота Джонсон додала сонцезахисні окуляри та лаконічну сумочку через плече.

Тим часом Кріс Мартін зʼявився на вулицях Мумбая в блакитній бейсболці, синій футболці, чорних штанах і тенісних туфлях.

Дакота Джонсон та Кріс Мартін

Наприкінці літа 2024 року повідомлялося, що фронтмен Coldplay і зірка фільму "50 відтінків сірого" розірвали заручини, про які стало відомо в березні того ж року.

Пара "визнала, що стосунки закінчені — і краще йти далі", — говорили джерела.

Про їхні стосунки відомо небагато, адже пара намагалася тримати особисте життя подалі від публіки.

Мартін почав зустрічатися з акторкою у 2017 році після розлучення з Гвінет Пелтроу, від якої в музиканта є 20-річна донька Еппл і 18-річний син Мозес. Колишнє подружжя підтримує близькі стосунки після розриву.

Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін з дітьми Фото: Скріншот

Нагадаємо, Дакота Джонсон відвідала Міланський тиждень моди.

Раніше Фокус писав про заручини Дакоти Джонсон та Кріса Мартіна.