58-летнюю звезду "Друзей" заметили на свидании с 29-летней студенткой (фото)

Пара пока никак не комментировала свои отношения.

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Актер Дэвид Швиммер, звезда телесериала "Друзья" был замечен на романтическом свидании с 29-летней студенткой-медиком Элианой Джолковски, которая учится в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и является еврейской активисткой. Пару видели, когда они выходили из элитного ресторана Spago в Беверли-Хиллз и садились в такси, пишет Daily Mail. Заведение известно тем, что в нем подают пиццу с лососем и острые тако с тунцом.

Швиммер держал дверь такси открытой, пока Элиана садилась в машину.

Девушка живет в Лос-Анджелесе и делится множеством личной информации на своей странице в Instagram. Известно, что она интересуется историей Мизрахи, ходит на Шаббат и жертвует средства в помощь пережившим Холокост, которые живут в нищете.

Она любит печь глазированное праздничное печенье и держит двух кошек по имени Кен и Йонс, которых часто показывает в соцсети. Фотография одного из животных была на ее мобильном телефоне, когда она вышла из Spago.

В 2018 году Джолковски встречалась с мужчиной по имени Нейт Сэндс и даже выкладывала фотографии поцелуев в Instagram.

Молодая студентка также увлекается модой, поскольку она демонстрирует множество стильных образов в социальных сетях.

Элиана Джолковски учится на медика

Дэвид Швиммер семь лет был в браке с Зои Бакман, но развелся с ней в 2017 году. Он также имел несколько романов, которорые не закончились походом к алтарю. Среди его подруг были Тина Барретт, Джина Калавера, Карла Алапонт, Мили Аквитал и Натали Имбрулья.

В одном из интервью Дэвид рассказал, что все еще "довольно близок" со своим коллегой по сериалу "Друзья" Мэттом Лебланом и иногда они удивляют друг друга неожиданными сообщениями. Актер считает, что их тесная связь – это "забавные" обмены, которые они ведут, несмотря на то, что живут на противоположных побережьях.

Ранее Фокус писал, что Дэвид Швиммер предложил снять "черный" ремейк "Друзей".