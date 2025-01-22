58-річну зірку "Друзів" помітили на побаченні з 29-річною студенткою (фото)

Пара поки що ніяк не коментувала своїх стосунків.

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Актор Девід Швіммер, зірка телесеріалу "Друзі", був помічений на романтичному побаченні з 29-річною студенткою-медиком Еліаною Джолковскі, яка навчається в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі і є єврейською активісткою. Пару бачили, коли вони виходили з елітного ресторану Spago в Беверлі-Гіллз і сідали в таксі, пише Daily Mail. Заклад відомий тим, що в ньому подають піцу з лососем і гострі тако з тунцем.

Швіммер тримав двері таксі відчиненими, поки Еліана сідала в машину.

Дівчина живе в Лос-Анджелесі і ділиться безліччю особистої інформації на своїй сторінці в Instagram. Відомо, що вона цікавиться історією Мізрахі, ходить на Шаббат і жертвує кошти на допомогу тим, хто пережив Голокост і живе в злиднях.

Вона любить пекти глазуроване святкове печиво і тримає двох кішок на ім'я Кен і Йонс, яких часто показує в соцмережі. Фотографія однієї з тварин була на її мобільному телефоні, коли вона вийшла зі Spago.

У 2018 році Джолковскі зустрічалася з чоловіком на ім'я Нейт Сендс і навіть викладала фотографії поцілунків в Instagram.

Молода студентка також захоплюється модою, оскільки вона демонструє безліч стильних образів у соціальних мережах.

Еліана Джолковскі вчиться на медика

Девід Швіммер сім років був одружений із Зої Бакман, але розлучився з нею 2017 року. Він також мав кілька романів, які не закінчилися походом до вівтаря. Серед його подруг були Тіна Барретт, Джина Калавера, Карла Алапонт, Мілі Аквітал і Наталі Імбрулья.

В одному з інтерв'ю Девід розповів, що все ще "доволі близький" зі своїм колегою за серіалом "Друзі" Меттом Лебланом, і іноді вони дивують одне одного несподіваними повідомленнями. Актор вважає, що їхній тісний зв'язок — це "кумедні" обміни, які вони ведуть, незважаючи на те, що живуть на протилежних узбережжях.

Раніше Фокус писав, що Девід Швіммер запропонував зняти "чорний" ремейк "Друзів".