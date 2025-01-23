"Замечательная мать": Дональд Трамп поздравил Меланию с годовщиной свадьбы (фото)

Модель словенского происхождения Мелания Кнавс стала третьей женой Трампа, однако именно она удостоилась чести носить звание первой леди США. К тому же, стала ею во второй раз.

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47-й президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп отметили 20-ю годовщину своей свадьбы. По этому случаю во второй раз избранный глава государства показал архивное фото с их свадьбы в 2005 году.

"Счастливой годовщины, Мелания", — написал Дональд Трамп.

На фото будущая первая леди США позировала в свадебном платье и фате, держа за руку своего знаменитого избранника.

22 января 2005 года Дональд Трамп и Мелания Кнавс официально поженились в церкви Бетесда-бай-зе-Си в Палм-Бич, штат Флорида.

Дональд Трамп в день свадьбы с Меланией

"Празднуем 20 лет с моей прекрасной женой и нашей невероятной первой леди Меланией. Ты необыкновенная жена и замечательная мать. С годовщиной, первая леди Мелания Трамп!" — написал Трамп и показал еще одно совместное фото с женой.

Дональд Трамп с женой Меланией Фото: President Donald J. Trump\Facebook

Через год после свадьбы Мелания родила сына Бэррона, который стал первым и единственным общим ребенком супругов. Бэррон окончил Оксбриджскую академию. После этого юноша поступил в колледж Нью-Йоркского университета. Бэррон — единственный из детей Дональда Трампа, кто жил с ним в Белом доме, когда он был 45-м президентом США, поскольку сын политика был еще несовершеннолетним, когда его отец стал главой государства.

Мелания Трамп с сыном Бэрроном Фото: Getty Images

В 2017 году Дональд Трамп был впервые официально избран главой США, а Мелания стала первой женой президента, родившейся за границей, с 1829 года. Сама она родом из Словении и переехала в США, работая моделью.

Напомним, что известно обо всех трех браках Дональда Трампа.

Также Фокус писал о родителях и детях Дональда Трампа.