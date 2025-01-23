"Чудова мати": Дональд Трамп привітав Меланію з річницею весілля (фото)

Модель словенського походження Меланія Кнавс стала третьою дружиною Трампа, проте саме вона удостоїлася честі носити звання першої леді США. До того ж, стала нею вдруге.

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47-й президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп відзначили 20-ту річницю свого одруження. З цієї нагоди вдруге обраний глава держави показав архівне фото з їхнього весілля у 2005 році.

"Щасливої річниці, Меланіє", — написав Дональд Трамп.

На фото майбутня перша леді США позувала у весільній сукні та фаті, тримаючи за руку свого знаменитого обранця.

22 січня 2005 року Дональд Трамп і Меланія Кнавс офіційно одружилися в церкві Бетесда-бай-зе-Сі в Палм-Біч, штат Флорида.

Дональд Трамп у день весілля з Меланією

"Святкуємо 20 років з моєю прекрасною дружиною та нашою неймовірною першою леді Меланією. Ти надзвичайна дружина і чудова мати. З річницею, перша леді Меланія Трамп!" – написав Трамп та показав ще одне спільне фото з дружиною.

Дональд Трамп з дружиною Меланією Фото: President Donald J. Trump\Facebook

Через рік після весілля Меланія народила сина Беррона, який став першою і єдиною спільною дитиною подружжя. Беррон закінчив Оксбриджську академію. Після цього юнак вступив до коледжу Нью-Йоркського університету. Беррон — єдиний із дітей Дональда Трампа, хто жив з ним у Білому домі, коли він був 45-м президентом США, оскільки син політика був ще неповнолітнім, коли його батько став главою держави.

Меланія Трамп із сином Берроном Фото: Getty Images

У 2017 році Дональда Трампа було вперше офіційно обрано главою США, а Меланія стала першою дружиною президента, яка народилася за кордоном, з 1829 року. Сама вона родом зі Словенії і переїхала до США, працюючи моделлю.

Нагадаємо, що відомо про всі три шлюби Дональда Трампа.

Також Фокус писав про батьків та дітей Дональда Трампа.