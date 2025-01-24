Памелу Андерсон не номинировали на "Оскар-2025": актриса отреагировала

Накануне были объявлены номинанты на 97-ю кинопремию "Оскар". Впрочем, среди имен не было Памелы Андерсон после успеха ее фильма "Последняя танцовщица".

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57-летняя канадская актриса и фотомодель Памела Андерсон отреагировала на свое поражение в нынешнем "Оскаре": ее не номинировали на лучшую актрису. Об этом пишет Elle.

Трейлер фильма "Последняя танцовщица" с Памелой Андерсон

После номинации на "Золотой глобус" и на премию Гильдии киноактеров многие надеялись, что Памела Андерсон получит свою первую номинацию на "Оскар" за роль в фильме "Последняя танцовщица".

Одобренный критиками инди-фильм о танцовщице из Лас-Вегаса, которая должна искать новый путь, когда ее шоу закрывают после многих лет, получил множество положительных отзывов за ее роль Шелли Гарднер в картине режиссера Джии Копполы.

Впрочем, имя Памелы не было названо, когда накануне объявили 97 номинантов на премию "Оскар-2025".

Канадская актриса призналась, что она вообще не ожидала, что ее имя назовут.

"Боже мой, я не ожидала этого. Выполнение работы — это победа", — отметила Андерсон.

Памела Андерсон в фильме "Последняя танцовщица" Фото: Скрин видео

"Это то, что я люблю делать, и я думаю, что мы можем упустить это из виду иногда в этом сумасшедшем сезоне наград, но приятно быть признанной, и все это бонус", — добавила она.

"Последняя танцовщица" стала ее первой главной ролью за много лет.

В частности, Памела рада номинации SAG.

Она добавила, что успех "Последней танцовщицы" является "лучшей расплатой" после мини-сериала Hulu "Пэм и Томми", в котором рассказывается о секс-скандале с ее бывшим мужем Томми Ли.

"Я не принимала никакого участия. Мне никто не звонил, что было так странно и больно", — отреагировала звезда на сериал о ней.

Напомним, почему Памела Андерсон покинула США.

Также Фокус писал о секретах естественной красоты Памелы Андерсон.