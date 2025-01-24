Памелу Андерсон не номінували на "Оскар-2025": акторка відреагувала

Напередодні було оголошено номінантів на 97-му кінопремію "Оскар". Втім, серед імен не було Памели Андерсон після успіху її фільму "Остання танцівниця".

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57-річна канадська акторка та фотомодель Памела Андерсон відреагувала на свою поразку в цьогорічному "Оскарі": її не номінували на найкращу акторку. Про це пише Elle.

Трейлер фільму "Остання танцівниця" з Памелою Андерсон

Після номінації на "Золотий глобус" і на премію Гільдії кіноакторів багато хто сподівався, що Памела Андерсон отримає свою першу номінацію на "Оскар" за роль у фільмі "Остання танцівниця".

Схвалений критиками інді-фільм про танцівницю з Лас-Вегаса, яка має шукати новий шлях, коли її шоу закривають після багатьох років, отримав безліч схвальних відгуків за її роль Шеллі Гарднер у картині режисерки Джії Копполи.

Втім, ім'я Памели не було названо, коли напередодні оголосили 97 номінантів на премію "Оскар-2025".

Канадська акторка зізналася, що вона взагалі не очікувала, що її ім’я назвуть.

"Боже мій, я не очікувала цього. Виконання роботи — це перемога", — зазначила Андерсон.

Памела Андерсон у фільмі "Остання танцівниця" Фото: Скрін відео

"Це те, що я люблю робити, і я думаю, що ми можемо втратити це з уваги іноді в цьому божевільному сезоні нагород, але приємно бути визнаною, і все це бонус", — додала вона.

"Остання танцівниця" стала її першою головною роллю за багато років.

Зокрема, Памела рада номінації SAG.

Вона додала, що успіх "Останньої танцівниці" є "найкращою розплатою" після мінісеріалу Hulu "Пем і Томмі", у якому розповідається про секс-скандал з її колишнім чоловіком Томмі Лі.

"Я не брала жодної участі. Мені ніхто не телефонував, що було так дивно і боляче", — відреагувала зірка на серіал про неї.

Нагадаємо, чому Памела Андерсон покинула США.

Також Фокус писав про секрети природної краси Памели Андерсон.