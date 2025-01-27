Тина Кунаки вышла в свет с новым бойфрендом (фото)

Тина Кунаки и Виктор Сантьяго давно были близкими. Впрочем, их отношения начались после развода модели с Венсаном Касселем.

Related video

Французская модель Тина Кунаки вышла в свет со своим новым бойфрендом Виктором Сантьяго. Снимками звезда подиумов поделилась в Instagram.

Кунаки и ее избранник, испанский фотограф и актер Виктор Сантьяго, посетили Парижскую неделю моды.

В столице Франции Тина появилась в молочной юбке миди с разрезом, куртке оттенка хаки и светлых туфлях на низком каблуке. Она собрала свои темные волосы в пучок и сделала легкий макияж.

Тем временем Виктор Сантьяго присоединился к возлюбленной в черной куртке, зеленоватых штанах и белых кроссовках.

Тина Кунаки и Виктор Сантьяго Фото: скріншот

Роман французской модели и ее давнего друга пока не является публичным. Пара начала встречаться после развода Тины Кунаки со старшим за нее на 30 лет актером Венсаном Касселем. Весной 2023 года стало известно, что супруги после пяти лет брака больше не вместе. В их союзе родилась дочь Амазония, которую родители держат подальше от внимания публики.

Тина Кунаки и Виктор Сантьяго Фото: Getty Images

С Виктором звезда подиумов давно дружила. Они даже выходили вместе на публичные мероприятия. А в свое время избранник модели фотографировал ее во время беременности.

Тина Кунаки во время беременности

Напомним, Моника Беллуччи и Тим Бертон также стали гостями Недели моды в Париже.

Ранее Фокус писал о рождении сына Венсана Касселя от модели Нары Баптисты.