Тіна Кунакі вийшла у світ з новим бойфрендом (фото)

Тіна Кунакі та Віктор Сантьяго давно були близькими. Втім, їхні стосунки почалися після розлучення моделі з Венсаном Касселем.

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Французька модель Тіна Кунакі вийшла у світ зі своїм новим бойфрендом Віктором Сантьяго. Знімками зірка подіумів поділилася в Instagram.

Кунакі та її обранець, іспанський фотограф та актор Віктор Сантьяго, відвідали Паризький тиждень моди.

У столиці Франції Тіна зʼявилася в молочній спідниці міді з розрізом, куртці відтінку хакі та світлих туфлях на низьких підборах. Вона зібрала своє темне волосся в пучок та зробила легкий макіяж.

Тим часом Віктор Сантьяго приєднався до коханої в чорній куртці, зеленуватих штанах та білих кросівках.

Тіна Кунакі та Віктор Сантьяго Фото: Скріншот

Роман французької моделі та її давнього друга наразі не є публічним. Пара почала зустрічатися після розлучення Тіни Кунакі зі старшим за неї на 30 років актором Венсаном Касселем. Навесні 2023 року стало відомо, що подружжя після пʼяти років шлюбу більше не разом. У їхньому союзі народилася донька Амазонія, яку батьки тримають подалі від уваги публіки.

Тіна Кунакі та Віктор Сантьяго Фото: Getty Images

З Віктором зірка подіумів давно товаришувала. Вони навіть виходили разом на публічні заходи. А свого часу обранець моделі фотографував її під час вагітності.

Тіна Кунакі під час вагітності

Нагадаємо, Моніка Беллуччі та Тім Бертон також стали гостями Тижня моди в Парижі.

Раніше Фокус писав про народження сина Венсана Касселя від моделі Нари Баптісти.