Беременная Меган Фокс не общается с Machine Gun Kelly: рэпер отреагировал (фото)

В ноябре 2024 года стало известно о четвертой беременности звезды экрана. А через несколько недель после этого она разошлась с отцом своего будущего ребенка.

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Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) отреагировал на обвинения, что он и беременная Меган Фокс "не в хороших отношениях" и "даже не разговаривают друг с другом", когда ее срок родов все ближе. Фото музыкант опубликовал в Instagram.

"Как могут "источники говорить", когда источники ничего не сказали", — написал рэпер рядом с фотографиями без рубашки, на которых он смотрит в окно.

Бейкер не предоставил больше контекста, но накануне TMZ сообщил, что "линии связи" между ним и его бывшей невестой "закрыты", по словам источников.

Инсайдеры сообщили изданию, что звезда "Трансформеров" "не хочет иметь ничего общего" со своим бывшим, утверждая: "Все в ее орбите рады этому... Им кажется, что она наконец опомнилась, исключив его из своей жизни".

Machine Gun Kelly

Источник подчеркнул, что пока непонятно, как музыкант и актриса, которая родит в марте 2025, будут воспитывать общего ребенка.

В ноябре 2024 года звездная пара рассталась во время отпуска в Колорадо после того, как Меган нашла что-то в телефоне рэпера, что заставило ее уехать раньше.

Всего за две недели до этого они объявили, что ждут рождения первого общего ребенка.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Многодетная мама уже воспитывает 12-летнего Ноа, 10-летнего Бодхи и 8-летнего Джорни со своим бывшим мужем Брайаном Остином Грином, звездой сериала "Беверли-Хиллз".

Напомним, Меган Фокс провела рождественские праздники с экс-супругом.

Также Фокус писал о реакции Брайана Остина Грина на расставание Фокс с MGK. Актер публично осудил поведение рэпера, сказав, что тот должен "повзрослеть".