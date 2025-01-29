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Стиль життя

Вагітна Меган Фокс не спілкується з Machine Gun Kelly: репер відреагував (фото)

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Фото: Getty Images | Меган Фокс та Machine Gun Kelly

У листопаді 2024 стало відомо про четверту вагітність зірки екрану. А за кілька тижнів після цього вона розійшлася з батьком своєї майбутньої дитини.

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Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) відреагував на звинувачення, що він і вагітна Меган Фокс "не в хороших стосунках" і "навіть не розмовляють одне з одним", коли її термін пологів усе ближче. Фото музикант опублікував в Instagram.

"Як можуть "джерела говорити", коли джерела нічого не сказали", — написав репер поряд із фотографіями без сорочки, на яких він дивиться у вікно.

Бейкер не надав більше контексту, але напередодні TMZ повідомив, що "лінії зв’язку" між ним і його колишньою нареченою "закрито", за словами джерел.

Інсайдери повідомили виданню, що зірка "Трансформерів" "не хоче мати нічого спільного" зі своїм колишнім, стверджуючи: "Усі в її орбіті раді цьому… Їм здається, що вона нарешті схаменулась, виключивши його зі свого життя".

Machine Gun Kelly

Джерело підкреслило, що поки незрозуміло, як музикант і акторка, яка народить у березні 2025, будуть виховувати спільну дитину.

У листопаді 2024 року зіркова пара розлучилася під час відпустки в Колорадо після того, як Меган знайшла щось у телефоні репера, що змусило її поїхати раніше.

Лише за два тижні до цього вони оголосили, що чекають на народження першої спільної дитини.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Fullscreen
Меган Фокс та Machine Gun Kelly
Фото: Getty Images

Багатодітна мама вже виховує 12-річного Ноа, 10-річного Бодхі та 8-річного Джорні зі своїм колишнім чоловіком Браяном Остіном Гріном, зіркою серіалу "Беверлі-Гіллз".

Нагадаємо, Меган Фокс провела різдвяні свята з ексчоловіком.

Також Фокус писав про реакцію Браяна Остіна Гріна на розставання Фокс з MGK. Актор публічно засудив поведінку репера, сказавши, що той має "подорослішати".