Вагітна Меган Фокс не спілкується з Machine Gun Kelly: репер відреагував (фото)

У листопаді 2024 стало відомо про четверту вагітність зірки екрану. А за кілька тижнів після цього вона розійшлася з батьком своєї майбутньої дитини.

Related video

Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) відреагував на звинувачення, що він і вагітна Меган Фокс "не в хороших стосунках" і "навіть не розмовляють одне з одним", коли її термін пологів усе ближче. Фото музикант опублікував в Instagram.

"Як можуть "джерела говорити", коли джерела нічого не сказали", — написав репер поряд із фотографіями без сорочки, на яких він дивиться у вікно.

Бейкер не надав більше контексту, але напередодні TMZ повідомив, що "лінії зв’язку" між ним і його колишньою нареченою "закрито", за словами джерел.

Інсайдери повідомили виданню, що зірка "Трансформерів" "не хоче мати нічого спільного" зі своїм колишнім, стверджуючи: "Усі в її орбіті раді цьому… Їм здається, що вона нарешті схаменулась, виключивши його зі свого життя".

Machine Gun Kelly

Джерело підкреслило, що поки незрозуміло, як музикант і акторка, яка народить у березні 2025, будуть виховувати спільну дитину.

У листопаді 2024 року зіркова пара розлучилася під час відпустки в Колорадо після того, як Меган знайшла щось у телефоні репера, що змусило її поїхати раніше.

Лише за два тижні до цього вони оголосили, що чекають на народження першої спільної дитини.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Багатодітна мама вже виховує 12-річного Ноа, 10-річного Бодхі та 8-річного Джорні зі своїм колишнім чоловіком Браяном Остіном Гріном, зіркою серіалу "Беверлі-Гіллз".

Нагадаємо, Меган Фокс провела різдвяні свята з ексчоловіком.

Також Фокус писав про реакцію Браяна Остіна Гріна на розставання Фокс з MGK. Актор публічно засудив поведінку репера, сказавши, що той має "подорослішати".