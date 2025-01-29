"31% из 100": Леди Гага отреагировала на провал второго "Джокера"

Оригиналу 2019 года удалось собрать более 1 миллиарда долларов, а сиквел собрал лишь 207,5 миллионов долларов из мирового проката. Вторая часть стала лидером антипремии "Золотая малина".

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Американская певица и актриса Леди Гага отреагировала на провал ее фильма "Джокер: Безумие на двоих". Звезда сцены и экрана украсила обложку свежего номера Elle.

Гага сыграла главную роль в продолжении "Джокера" вместе с Хоакином Фениксом, став его возлюбленной Харли Квинн. Впрочем, критики не оценили такого тандема.

Оригиналу 2019 года удалось собрать более 1 миллиарда долларов, а сиквел собрал лишь 207,5 миллионов долларов, согласно данным Box Office Mojo, и получил неутешительную оценку 31 процент от самых престижных критиков, опрошенных Rotten Tomatoes.

Впрочем, Гага на удивление спокойно отреагировала на критику ее фильма.

"Людям просто иногда не нравятся некоторые вещи. Это так просто", — сказала она.

Леди Гага снялась для Elle

В частности, второй "Джокер" стал лидером антипремии "Золотая малина-2025". Его номинировали на "Худший фильм", "Худший режиссер", "Худший актер", "Худшая актриса", "Худший приквел", "Худший сценарий".

"Фильм почти невыносимо длинный — 138 минут, его послание запутанное, а включение нескольких музыкальных номеров более интересно по концепции, чем, к сожалению, по исполнению", — пишет Сара Мишель Феттерс для MovieFreak.com.

Интересно, что сам Хоакин Феникс за "Джокер" в 2019 году получил "Оскар", а теперь оказался в списке антипремии.

Леди Гага и Хоакин Феникс во втором "Джокере" Фото: Скрин видео

Напомним, Леди Гага с новым цветом волос появилась на премьере "Джокера".

Также Фокус писал обо всех номинациях на "Золотую малину".