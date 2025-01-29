"31% зі 100": Леді Гага відреагувала на провал другого "Джокера"

Оригіналу 2019 року вдалося зібрати понад 1 мільярд доларів, а сиквел зібрав лише 207,5 мільйонів доларів зі світового прокату. Друга частина стала лідером антипремії "Золота малина".

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Американська співачка та акторка Леді Гага відреагувала на провал її фільму "Джокер: Божевілля на двох". Зірка сцени та екрану прикрасила обкладинку свіжого номера Elle.

Гага зіграла головну роль у продовженні "Джокера" разом із Гоакіном Феніксом, ставши його коханою Гарлі Квінн. Втім, критики не оцінили такого тандему.

Оригіналу 2019 року вдалося зібрати понад 1 мільярд доларів, а сиквел зібрав лише 207,5 мільйонів доларів, згідно з даними Box Office Mojo, і отримав невтішну оцінку 31 відсоток від найпрестижніших критиків, опитаних Rotten Tomatoes.

Втім, Гага напрочуд спокійно відреагувала на критику її фільму.

"Людям просто іноді не подобаються деякі речі. Це так просто", — сказала вона.

Леді Гага знялася для Elle

Зокрема, другий "Джокер" став лідером антипремії "Золота малина-2025". Його номінували на "Найгірший фільм", "Найгірший режисер", "Найгірший актор", "Найгірша акторка", "Найгірший приквел", "Найгірший сценарій".

"Фільм майже нестерпно довгий — 138 хвилин, його послання заплутане, а включення кількох музичних номерів більш цікаве за концепцією, ніж, на жаль, за виконанням", — пише Сара Мішель Феттерс для MovieFreak.com.

Цікаво, що сам Гоакін Фенікс за "Джокер" 2019 року отримав "Оскар", а тепер опинився в списку антипремії.

Леді Гага та Гоакін Фенікс у другому "Джокері" Фото: Скрін відео

Нагадаємо, Леді Гага з новим кольром волосся зʼявилася на премʼєрі "Джокера".

Також Фокус писав про всі номінації на "Золоту малину".